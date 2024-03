Talavera Ferial afirma que el restaurante 'Semillas' ha incumplido "sus obligaciones" y tiene una deuda de 30.000 euros

TOLEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Talavera Ferial, Gerardo Sánchez, ha declarado este martes que el motivo de la confrontación entre Fundación Talavera Ferial y la Fundación Semillas, parte del "incumplimiento reiterado de sus obligaciones, generando una deuda que asciende a más de 30.000 euros".

Asimismo, el también concejal de Talavera Ferial en el Ayuntamiento de Talavera ha asegurado que desde la entidad se está "exigiendo el pago de los costes de la luz y de los suministros al Restaurante 'Semillas' porque están incumpliendo el convenio firmado", según ha transmitido el Ayuntamiento en nota de prensa.

Sánchez ha transmitido su voluntad de salir a dar respuesta, ya que "en los últimos días han salido noticias sobre las discrepancias entre el restaurante Semillas de la Fundación Raíces, creada por Carlos Maldonado y la Fundación Talavera Ferial que gestiona el complejo ferial".

Gerardo Sánchez como Presidente de la Fundación Talavera Ferial ha asegurado que "el motivo de confrontación entre ambas entidades es el incumplimiento sistemático de la Fundación Raíces de varios puntos del convenio firmado con el Ayuntamiento de Talavera el día 06 de febrero de 2023".

En este sentido, ha señalado que en virtud de dicho documento, la Fundación Raíces se comprometió a cumplir con los siguientes puntos de acuerdo: En la Condición 1B se indica que este convenio autoriza al uso exclusivo del restaurante, sin poder ocupar en forma alguna más superficie. "Bien de forma continuada pese a las diferentes notificaciones tanto verbales como escritas han continuado la ocupación de parte de la pasarela y de la terraza del pabellón 2, siendo necesaria la presencia de la Policía local para levantar acta de dicha ocupación", ha afirmado en esta línea.

Asimismo, ha planteado que en la disposición tercera 1C, "se compromete a la no realización de obra alguna en el inmueble objeto de la cesión sin la autorización expresa de la Fundación Talavera Ferial y sin perjuicio de las correspondientes licencias municipales". "En lo que era el antiguo restaurante de las instalaciones de Talavera Ferial se han realizado obras de adaptación para convertirlo en unas oficinas sin que Talavera Ferial tuviera conocimiento de ello hasta una vez ejecutado, tampoco consta que se haya tramitado la licencia de obra necesaria", ha continuado el edil.

Por otra parte, ha señalado que en la disposición tercera 2A se hace constar que "la Fundación Raíces está obligado a prestar servicio de restauración en las fechas que se lleven a cabo actividades de Ferias y demás acontecimientos que se desarrollen en sus instalaciones". "Se les está notificando todas las fechas de las ferias y eventos y no están dado cobertura prácticamente a ningún evento", ha afirmado Gerardo Sánchez.

Además, ha señalado que la disposición tercera 2M establece que "el adjudicatario está obligado a mantener un libro de inventario de los bienes muebles que le sean entregados, así como los adquiridos donde se expresarán las características, marca, modelo, valoración económica y estado.

No es que no se mantenga ese libro de inventario, sino directamente no lo han hecho", ha continuado el presidente de la Fundación Ferial.

"Además de lo anterior lo más grave y perjudicial para la Fundación Talavera Ferial, en la que como presidente estoy obligado a defender sus intereses, es que el Restaurante Semillas no paga las derramas de los suministros, como así está obligado por el convenio que firmaron en el que se recoge lo siguiente: En la disposición tercera en el apartado 2O, 2P y 2Q establece que los suministros de agua, Luz, gas y demás consumibles a suministros correrán a cargo de la Fundación Raíces Carlos Maldonado.

Los gastos de energía eléctrica y de climatización se determinarán en base a la facturación de las empresas suministradoras del Recinto y que será satisfecho por parte de la Fundación Raíces Carlos Maldonado a requerimiento en cada periodo por La Fundación Talavera Ferial y los gastos de mantenimiento del ascensor del restaurante serán sufragados por la Fundación Raíces", ha señalado afirmando que la deuda contraída de 30.000 está "está afectando negativamente al presupuesto de la Fundación Talavera Ferial".

Gerardo Sánchez también ha querido aclarar que "la única intención es que el Restaurante Semillas pague los consumos de Luz y suministros como tiene el compromiso firmado en el convenio y como hacen cualquier otro restaurante de la ciudad".

"No hay intención por parte de Talavera Ferial de que se marchen de las instalaciones, pero deben cumplir lo que tienen firmado, puesto que los impuestos de los Talaveranos no están para pagar los costes de las fundaciones privadas de otras personas", ha concluido.