Talavera inicia la instalación de los primeros carteles cerámicos de su 'Callejero histórico'

Calles con cerámica en el nuevo Callejero Histórico. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Talavera de la Reina ha iniciado la instalación de los primeros carteles cerámicos del proyecto 'Callejero histórico de Talavera', una iniciativa impulsada por la Concejalía de Artesanía y Turismo que persigue mostrar la evolución de las denominaciones históricas de las calles y plazas de la ciudad.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado que el nuevo 'Callejero histórico de Talavera' permitirá seguir ampliando la presencia de la cerámica en los espacios públicos y, al mismo tiempo, se convertirá "en una herramienta para acercar la historia y el patrimonio de la ciudad a vecinos y visitantes".

Desde hace unos días, varias vías del municipio están incorporando estas nuevas placas, que combinan la tradición artesanal talaverana con el conocimiento de su pasado, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Gregorio ha subrayado que este proyecto representa una nueva forma de promocionar la identidad de Talavera, haciendo que su cerámica, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, esté presente en la vida cotidiana de la ciudad y contribuya, al mismo tiempo, a divulgar su historia.

La edil de Turismo, Gelen Delgado, ha avanzado que el proyecto cuenta con la colaboración del arqueólogo César Pacheco, cuya aportación "permite conocer la riqueza histórica y documental de las antiguas denominaciones del callejero talaverano".

La iniciativa contempla la señalización de un total de 42 calles, distribuidas en varias fases, mediante carteles que mostrarán el nombre actual de cada vía junto a las denominaciones históricas que ha recibido en distintas épocas. De esta manera, vecinos y visitantes podrán descubrir cómo ha evolucionado el callejero y conocer algunos de los episodios y transformaciones que forman parte de la identidad de la ciudad.

El diseño de la señalética corre a cargo del maestro ceramista Pedro Bermejo, que ha creado una colección de piezas en las que cada calle cuenta con una decoración propia. Los carteles están elaborados con azulejos de 15 por 15 centímetros y presentan diferentes dimensiones en función del número de denominaciones históricas que se recogen en cada uno. Cada composición es única, por lo que no hay dos placas iguales.

Delgado ha explicado que una vez completadas todas las fases de instalación, cuya última etapa está prevista para comienzos del próximo año, Talavera contará con "una nueva ruta turística y cultural que permitirá recorrer sus calles desde una perspectiva histórica, descubriendo los nombres que tuvieron en el pasado y la evolución de sus espacios urbanos".