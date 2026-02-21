Tarancón (Cuenca) materializa expediente para que su Fiesta de los Años 60 sea de Interés Turístico Regional

El alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, en la Fiesta Años 60. - JCCM

CUENCA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tarancón ha presentado formalmente ante el Gobierno de Castilla-La Mancha el expediente para la declaración de la Fiesta de los Años 60 como Fiesta de Interés Turístico Regional, culminando así el trabajo técnico y administrativo necesario para iniciar su tramitación.

La directora general de Turismo, Aránzazu Pérez Gil, ha confirmado que el Consistorio ha completado el procedimiento y ha trasladado la documentación a la Junta para su evaluación.

"Yo creo que esta fiesta, y lo estoy viviendo en primera persona, merece esa declaración de Interés Turístico Regional. Estamos ahora con los trámites, una vez que el Ayuntamiento ha completado el expediente", ha señalado.

Pérez Gil ha realizado estas declaraciones durante su participación en el día grande de la Fiesta de los Años 60, donde ha estado acompañada por la delegada provincial de la Junta en Cuenca, Marian López; el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo; la delegada de Economía, Empresas y Empleo, Arancha Poveda; y la diputada regional, Paloma Jiménez.

La directora general ha destacado el crecimiento de esta cita, que casi duplica la población del municipio durante el fin de semana, con un impacto directo en la hostelería, el comercio y la promoción turística de Tarancón y su comarca.

Asimismo, ha puesto en valor que se trata de una iniciativa nacida del impulso vecinal, lo que, a su juicio, explica el fuerte arraigo que ha alcanzado con el paso del tiempo.

Por su parte, el alcalde de Tarancón ha asegurado que la localidad vive un "fin de semana histórico", con las plazas hoteleras de la comarca prácticamente completas y los establecimientos de restauración llenos.

"Queremos que la gente disfrute y que vea que realmente nos merecemos ser declarados de Interés Turístico Regional, porque el pueblo de Tarancón se vuelca con esta fiesta y acoge a todo el mundo que venga de Castilla-La Mancha y de cualquier parte del país, sobre todo de la zona centro al estar tan cerca de Madrid", ha afirmado el alcalde.

El primer edil también ha destacado el amplio dispositivo de seguridad desplegado para garantizar el correcto desarrollo de los actos programados en una fiesta que se ha convertido en un emblema del Carnaval taranconero.

ORIGEN

La Fiesta de los Años 60 tiene su origen en los años noventa, cuando un grupo de jóvenes decidió disfrazarse con la ropa que sus padres guardaban en el baúl para animar la última noche de Carnaval en un local de su localidad.

Aquella iniciativa espontánea fue creciendo con el paso del tiempo hasta consolidarse como una gran cita temática que hoy reúne a miles de personas en torno al ambiente yeyé, con mercadillo ambientado en la época, exposición de vehículos clásicos, desfile y multitudinario guateque.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha reforzado la programación incorporando nuevas actividades, como el desfile infantil del viernes y conciertos, además de vincular la celebración a la marca gastronómica 'Cómete Tarancón', con la que se promocionan los productos y sabores locales.