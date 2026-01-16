El Teatro Auditorio 'José Luis Perales' de Cuenca incrementa su número de espectadores en casi 5.000 durante 2025

Archivo - Actuación musical durante la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Cuenca, en el Auditorio José Luis Perales, a 24 de enero de 2025, en Cuenca, Castilla-La Mancha (España). - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

El Teatro Auditorio 'José Luis Perales' registró en el año 2025 casi 5.000 espectadores más que el año anterior en las actuaciones de pago. En concreto, durante el pasado año se vendieron un total de 33.966 entradas, mientras que en 2024 fueron 29.079.

La concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, ha señalado que "el buque insignia de la cultura de Cuenca, como nos gusta llamar a nuestro Teatro Auditorio, sigue registrando unas cifras muy importantes que además han crecido en el último año. Estamos muy orgullosos de que el público siga disfrutando de las variadas propuestas que ofrecemos, todas ellas con la calidad como sello".

El espectáculo con mayor seguimiento, del que se hicieron hasta seis sesiones durante la Feria y Fiestas de San Julián, ha sido el musical 'El fantasma de la ópera', registrando 3.140 espectadores, según ha informado el Consistorio conquense en nota de prensa.

A continuación, dos musicales infantiles, 'Recuérdame, el musical de Coco', con 1.423 asistentes, y 'Ohana!' con 1.103, en ambos casos con dos funciones.

El concierto benéfico a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Civil, enmarcado dentro de los actos de la Semana Institucional de la Guardia Civil en la ciudad, registró también un gran seguimiento con 783 espectadores; así como el tradicional Concierto de Inicio de Cuaresma con 778.

Ángel Martín, con su espectáculo 'Punto para los locos', reunió a 777 espectadores, por lo que se espera repetir éxito con su regreso el 12 de abril con 'Somos monos'.

Junto a ellos, varios eventos superaron también los 700 asistentes, como el Homenaje a José Luis Perales, 'Anastasia, el musical', Pantomima Full con su 'Hecho a mano', los dos conciertos de la Joven Orquesta de Cuenca -Marchas Procesionales y Navidad-, la actuación de Carlos Núñez, el humorista Álex Clavero, el concierto de Año Nuevo, el ballet 'El cascanueces' o la obra teatral 'Seis personajes en busca de autor', entre otros.