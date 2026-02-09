Técnicos de Educación evalúan los daños en los centros educativos de la región tras las lluvias

El consejero de Eduación, Cultura y Deportes, Amador Pastor - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las unidades técnicas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes están evaluando los daños ocasionados en los centros educativos de la Comunidad Autónoma a cuenta del temporal de los últimos días, tal y como ha afirmado el consejero del ramo, Amador Pastor.

A preguntas de los medios antes del comienzo del acto institucional del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en la UCLM, Pastor ha explicado que las lluvias han tenido una incidencia "desigual" en la región, siendo las provincias más afectadas por el temporal las de Ciudad Real y Toledo.

Ha concretado así que en el CEIP 'Severo Ochoa' de Puertollano salió volando una cubierta y que su alumnado no tuvo actividad lectiva presencial el jueves y el viernes pasado, pero ya este lunes están en el propio centro, reubicados "en una parte muy segura".

También en la provincia de Ciudad Real, en concreto en el colegio de Villanueva de la Fuente, se produjo el desprendimiento de una parte de la cornisa, tal y como ha dado cuenta Pastor, que ha añadido que en otros centros de la región ha habido "algún pequeño desperfecto" como goteras e inundaciones.

Por ello las unidades técnicas de la Consejería están evaluando los daños para concretarlos "exactamente" y poder dar una solución "lo más rápida posible", ha apuntado el titular de Educación, Cultura y Deportes.

Así, ha agradecido el compromiso y el trabajo colaborativo entre la Consejería y las delegaciones de la Junta junto con los ayuntamientos y la comunidad educativa. "Los directores, directoras y equipos docentes son los que han ido trasladando en tiempo real incidencias de todo tipo, desde la suspensión de una ruta de transporte porque la carretera estaba negada de agua o un desperfecto mayor", ha añadido.

Respecto a este mismo lunes, Pastor se ha referido a la situación en Talavera de la Reina con las calles anegadas de agua aunque ha añadido que los centros educativos tienen distintas entradas y salidas, por lo que se han articulado desde los diferentes equipos directivos salidas y entradas alternativas para poder desarrollar con normalidad la actividad lectiva.