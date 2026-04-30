Telefónica inaugura su nuevo centro en Toledo reforzando su "apuesta" por la tecnología y por Castilla-La Mancha

Inauguración del Centro de Talento y Tecnología de Telefónica en Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha inaugurado este viernes su Centro de Talento y Tecnología en Toledo, una infraestructura que representa la "apuesta firme" de la compañía por la tecnología y también por Castilla-La Mancha, una región "fundamental" para la empresa.

Así lo ha destacado este viernes en el acto de inauguración el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, que ha estado acompañado del presidente regional, Emiliano García-Page; el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; y el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, entre otros representantes institucionales.

Ochoa ha apuntado que este centro, el cuarto de este tipo que Telefónica abre en España, ha incorporado inicialmente a 26 personas que están trabajando en dos líneas, la operación de redes de 5G avanzadas y, por otro lado, el desarrollo de casos de uso de dichas tecnologías.

Pero, en paralelo y "muy en línea" de la "visión" de Telefónica, el centro irá incorporando progresivamente talento joven "para ir formándoles en el desarrollo de tecnologías concretas".

El presidente de Telefónica España ha destacado que "nunca" ha habido un momento en el que la tecnología haya tenido tanta incidencia en la vida de las personas "y, sobre todo, que esté evolucionando de forma tan rápida".

Así, ha remarcado que, desde el punto de vista geopolítico, la capacidad para desarrollar tecnología que tengan las regiones y los países va a ser "un factor clave".

Por ello, ha apostado por "hacer un esfuerzo conjunto" para desarrollar las capacidades vinculadas con la tecnología, algo "esencial para la evolución de nuestra sociedad y de nuestro país".

En este punto, ha puesto de relevancia el último plan estratégico de la compañía, 'Transform and Grow', en el que Telefónica apuesta por convertirse en "la puerta de acceso al mundo digital para personas, instituciones y empresas".

Un plan que se articula en cuatro líneas destacando aspectos como el desarrollo del 5G, específicamente del 5G+, "que es el que aporta capacidades para que las empresas puedan desarrollar servicios de valor añadido"; o seguir evolucionando en el desarrollo de la fibra, específicamente en lo que se refiere a nuevas capacidades.

Asimismo, también plantea una mejora en la resiliencia, creando una infraestructura "mucho más robusta" y que pueda convivir con eventos como las danas, el apagón o los incendios; y, finalmente, el desarrollo de servicios de valor.

UN ICONO EN TOLEDO

De su lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha agradecido a Telefónica, "un icono de este país", por "haber apostado por Toledo y Castilla-La Mancha para este centro".

García-Page ha apuntado que, en un mundo en el que es "previsible" que las máquinas "terminen ocupando el 90% de nuestro trabajo y esfuerzo", el talento "irá cobrando cada vez más importancia, no para competir con la máquina sino para tener el control de la situación".

Es por ello que centros como este le crean, ha dicho, "una mezcla de ilusión y vértigo, de esperanza y de miedo". "La tecnología no tiene por qué ser buena ni mala, depende del uso que le demos", ha comentado.

En este sentido, ha apostado por que Europa se dote de una estrategia propia en tecnología e innovación, porque si no estará "en manos de chinos o de americanos".

"A Europa no le falta talento pero hay que hacerlo coincidir", ha aseverado, pidiendo que grandes operadores como Telefónica puedan coordinarse "para realmente crear lo que podría terminar siendo el mayor emporio tecnológico".

EN CONSONANCIA CON LA ESTRATEGIA DE C-LM

Mientras, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha remarcado que esta iniciativa está en consonancia con la estrategia de transformación digital del Gobierno autonómico.

Así, ha ensalzado que el centro va a generar oportunidades de empleo cualificado y ha incidido en que servirá para hacer "más competitiva" a la región en el plano tecnológico, algo que conjuga con el objetivo del Gobierno de fomentar el talento y también el retorno de aquel que está fuera de la Comunidad Autónoma.

También ha aprovechado para poner en valor el "esfuerzo" del Ejecutivo autonómico para acelerar la conectividad en toda la región, con la idea de "no dejar a nadie atrás" y conseguir que toda la población tenga las mismas oportunidades para ver garantizada una cobertura de "máxima calidad".

LIDERAR LAS COMUNICACIONES DEL FUTURO

Por su parte, el alcalde de Toledo ha asegurando que este es un día que es importante para la ciudad, porque "no todos los días ni todos los años ni todas las décadas se inauguran centros tecnológicos y de innovación y comunicaciones".

Velázquez ha señalado que Toledo se apunta a un "renacimiento" de la mano de Telefónica para liderar las comunicaciones del futuro, asegurando que "tiene mucho sentido" que este centro esté en la ciudad porque "no es la primera vez" que, a lo largo de su historia, es capital "del conocimiento".

Asimismo, ha manifestado que el Ayuntamiento cuenta con Telefónica y espera que esta inauguración sirva para dar un impulso final al despliegue de fibra óptica y la retirada de cables que no se utilizan en el Casco Histórico.