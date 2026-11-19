Archivo - El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). Tellado ha comparecido ante los medios tras la primera reunión del Comit - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha vaticinado lo que, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará pensando durante el 'cara a cara' que va a mantener con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Cuando lo veáis sentado en su silla, podéis imaginaros lo que estará pensando Pedro Sánchez. Son las 10 y aún no he cenado", ha bromeado el dirigente 'popular' en un acto público en Toledo.

"Teníamos muchas ganas de ver a Sánchez y a Feijóo cara a cara, frente a frente, en un plató de televisión para confrontar sus dos modelos ante toda España", ha afirmado Tellado, quien cree que "en el equipo de Sánchez no las tienen todas consigo y hacen bien". "Me parece que si por ellos fuese, nunca se hubiese celebrado este debate, pero finalmente ha tenido que ir, aunque fuese a rastras".

"Hace unos días negociábamos el formato del debate y uno de los objetos del debate son los bloques en los que se divide. Y la mayoría del tiempo en el que estuvimos discutiendo es que los socialistas creían que un bloque sobre corrupción era innecesario. Que si se podía evitar el tema de la corrupción, mejor que mejor, porque al fin y al cabo esto, ¿qué más les da a los españoles?", ha apuntado Tellado.

"Veremos a Sánchez pasarlo mal durante el tiempo del debate y yo lo comprendo. Sánchez lo pasa mal cuando se enfrenta a la verdad, es como si a un vampiro lo pones frente a la luz del sol. Eso o una ristra de ajos. Pues así veremos esta noche a Pedro Sánchez", ha augurado.

Dicho esto, ha cargado contra la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, calificándola de "nula" y de "mucha corrupción". "Eso es lo que tiene no disponer de un proyecto para España y haber mentido tanto y en todos los ámbitos posibles es lo que tiene".

"A Sánchez hoy no le vale el empate y que nadie tenga ninguna duda", ha recalcado Tellado, quien ha asegurado que Feijóo "hoy saldrá a ganar" y saldrá con la tranquilidad de quien ha hecho los deberes, de quien tiene la verdad de su lado y de quien tiene un proyecto para España y tiene la obligación de presentarlo.

Además, ha adelantado que Feijóo llegará al debate con "un arsenal de propuestas". Entre ellas, medidas para los jóvenes, para los mayores, para erradicar la corrupción, para construir un millón de viviendas en la próxima legislatura, para mejorar las infraestructuras y para regenerar la democracia. "Un proyecto, en fin, para hacer borrón y cuenta nueva en nuestro país", ha dicho.