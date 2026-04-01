Tellado califica a Page de "trampantojo" y dice que PP aspira a que Núñez sea presidente en C-LM para decirle adiós

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado; el presidente del PP-CLM, Paco Núñez; su homólogo en la provincia de Cuenca, José Martín-Buro, y la presidenta del Grupo Municipal conquense, Beatriz Jiménez, - PP

CUENCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha calificado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page de "trampantojo", negando que su figura represente un "contrapeso" al Gobierno de Pedro Sánchez, sino "todo lo contrario", es un "refuerzo" "de todas las malas políticas socialistas".

Desde la sede del PP en Cuenca, Tellado ha señalado que el PP aspira a "todo" en la región, a lograr "el gobierno de la capital y el gobierno de la Diputación provincial" y a conseguir el gobierno de Paco Núñez en Castilla-La Mancha, "para decir adiós a ese trampantojo de presidente que es Emiliano García-Page".

Por ello, esas victorias le darán a España "un gobierno honesto, un gobierno de gente decente que defiende el interés general y que deje atrás las corruptelas del sanchismo que hoy se desangra día a día", ha afirmado el secretario general del PP.

Ya centrado en la región, ha mencionado los datos "especialmente dramáticos en Castilla-La Mancha", comunidad "donde más subió el precio de la vivienda" con respecto al último trimestre del año 2025.

Así, según Tellado, García-Page profundiza "en la mala gestión a nivel autonómico" y acepta "mansamente el maltrato del sanchismo a Cuenca, el maltrato del sanchismo a Castilla-La Mancha y a toda España".

Se ha dirigido a García-Page para decirle que lo que quieren los ciudadanos de Castilla-La Mancha "no son más diputados" sino "más médicos". "Hay muchos más problemas que se sufren en esta tierra", ha aseverado.

LOS TRES DÉFICIT DE CUENCA

En Cuenca, ha afirmado Tellado, "se sufre de forma especial el lastre del socialismo", a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico y a nivel nacional, pero "en todos los casos por la mínima", ya que las cuatro administraciones "están en manos del Partido Socialista por un margen estrecho".

En este punto, ha indicado que "el PSOE está asfixiando a Cuenca provocando y agravando tres grandes déficits; el de población, el de infraestructuras y el industrial".

JIMÉNEZ LOGRARÁ 13 CONCEJALES

Ha tenido palabras de apoyo para la presidenta del Grupo Municipal conquense, Beatriz Jiménez, a la que ha trasladado su convencimiento de que será la próxima alcaldesa, mejorando el resultado en el Ayuntamiento, y pasando de nueve a trece concejales, ha precisado Tellado.

De su lado, Jiménez ha señalado que no tiene una tarea fácil desde la oposición para trabajar "por una Cuenca mejor" y para recuperar la capital para todos los conquenses, que está "maltratada" por los gobiernos de Darío Dolz y García-Page.

De su lado, el presidente provincial José Martín Buro ha denunciado "la parálisis" en la provincia. "La sufrimos, se nota y se sufre en la negligencia y la degradación de nuestros servicios públicos", ha lamentado, apelando a un cambio "político real", con un Gobierno del PP.

Por su lado, el presidente regional del PP Paco Núñez ha reprochado al PSOE ser el único responsable de "la situación tan precaria que hoy vive la provincia de Cuenca y la ciudad de Cuenca".

Tras aludir a que en año 2025 "se han recaudado 30.000 millones de euros extras para el Estado y 1.000 millones de euros extras para la Comunidad Autónoma", ha cargado contra el Partido Socialista, que "le ha metido la mano en el bolsillo a todos los españoles, a todos los castellanosmanchegos y a todos los conquenses".

Núñez ha lamentado que recaudación por el IVA, el IRPF o el nuevo impuesto a la basura "se ha disparado", así como el "nuevo canon del agua en Castilla-La Mancha" que "está provocando que las familias no puedan llegar a final de mes".

"Hoy las familias soportan un impuesto silencioso y tremendamente injusto que es la inflación, que está disparada. Hoy hacer la cesta de la compra en Cuenca es una odisea porque las familias, por culpa de las políticas socialistas, no llegan a final de mes", ha insistido.

El presidente del PP ha destacado que Feijóo ha defendido en el Congreso un paquete de bajada de impuestos para las familias, autónomos y pymes y los diputados nacionales del PSOE de García-Page "han votado no", al igual que lo han hecho los diputados regionales en las Cortes de Castilla-La Mancha "ante medidas como eliminar el canon de agua, bajar el tramo autonómico del impuesto de la Renta o eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones".