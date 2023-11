Tellado (PP) acusa a García-Page de "cinismo" por su posición ante los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez

MADRID/TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado este jueves al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de "cinismo", por sus declaraciones en las que se comprometía a plantear batalla a los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez con Junts.

"No me vale el discurso de Emiliano García-Page. Es un cinismo absoluto que tiene un recorrido muy corto porque puedes decir una cosa, pero en el momento que haces la contraria demuestras que tu palabra no vale de nada. Al final es lo mismo que Sánchez", ha señálado Tellado durante una entrevista concedida ala emisora EsRadio y recogida por Europa Press

Asimismo, Tellado ha señalado que si en España se ataca a los jueces y la separación de poderes, el país "ya no es una democracia", en alusión a la ley de amnistía pactada por el PSOE con los independentistas catalanes.

"Si se ataca la separación de poderes y a los jueces, España ya no es una democracia como son el resto de países de nuestro entorno comunitario. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre", ha opinado el vicesecretario de Organización del PP.

El 'popular' ha celebrado también que su partido haya sido capaz de llevar a Bruselas el debate sobre la amnistía. "Hemos conseguido que Europa fije su atención en esto e internacionalizar el problema que tenemos en España y que Europa sepa que antes o después va a tener que actuar, porque el Estado de Derecho de un Estado miembro está en peligro, y quien lo pone en peligro es el Gobierno de la nación", ha apuntado.

En otro orden de asuntos, el vicesecretario 'popular' no ha dado pistas sobre si se ve como portavoz del partido en el Congreso y se ha limitado a señalar que está "al servicio de un proyecto político, que es el de Alberto Núñez Feijóo".

VOTAR A VOX EN GALICIA "NO SE TRADUCIRÁ EN ESCAÑOS"

Al ser cuestionado sobre el peligro que puede suponer Vox para que el PP revalide su mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas de Galicia, Tellado ha advertido sobre los malos pronósticos que las encuestas otorgan en la comunidad a la formación liderada por Santiago Abascal.

"Las encuestas le dan al Partido Popular mayoría absoluta en Galicia y le dan a Vox cero posibilidades de obtener un escaño en ninguna de las cuatro provincias. Por lo tanto, es evidente que si hay votantes de centro-derecha que cogen la papeleta de Vox, esa papeleta no se va a traducir en escaños", ha apuntado el vicesecretario 'popular'.

Para Tellado, cada voto que se conceda a Vox es uno que se le resta al PP para consolidar la mayoría absoluta en la comunidad autónoma. A su juicio, los de Santiago Abascal deberían entender que el objetivo común es plantarle cara al PSOE.

"No hay que estar en el cálculo partidista de qué me conviene a mí más o qué me conviene a mí menos, sino pensando en el interés general. No hagamos el idiota, que es lo que quiere el Partido Socialista y lo que quiere Pedro Sánchez", ha indicado.

Asimismo, ha felicitado a Argentina por los resultados de las últimas elecciones presidenciales, celebradas el pasado domingo, refiriéndose al triunfo de Javier Milei como "un soplo muy importante de aire fresco fundamental para las democracias de todo el mundo".

"Creo que la victoria de Milei es una gran noticia para Argentina, y desde luego hay que felicitar al pueblo argentino porque ha decidido bien en esa lucha contra el peronismo, que ha destruido ese país, la economía y las expectativas futuras", ha opinado.