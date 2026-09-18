Tellado responde a críticos del PP conquense: "Nosotros estamos centrados en ganar elecciones, no en ganar congresos"

El secretario general del PP, Miguel Tellado - PP

CUENCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha respondido a los críticos del PP conquense que reclaman al partido la convocatoria de un Congreso Provincial. "Nosotros estamos centrados en ganar elecciones, no en ganar congresos", ha respondido el 'número dos' del PP al ser preguntado al respecto durante su visita a Cuenca.

Tellado ha asegurado que "nadie ha venido a hablar" con él y ha afirmado que él se ha reunido con todos los cargos políticos que tiene el partido en la ciudad y en la provincia para decirles que en estos momentos lo importante es España, lo importante es Castilla-La Mancha y lo importante es Cuenca". "Y que nosotros estamos centrados en ganar elecciones, no en ganar congresos".

El dirigente del PP ha manifestado que "todo el aparato del partido se tiene que centrar en ganar unas elecciones que son inminentes: las municipales, las autonómicas y a continuación o antes las elecciones generales".

"Yo le pido a todo el partido que se centre en lo importante. Lo importante no es hablar de las cuestiones internas, lo importante es cómo podemos ser útiles a la gente, mejorar la vida de la gente y el servicio público" y, por lo tanto, "hoy el PP de Cuenca, el Partido Popular de Castilla-La Mancha y el Partido Popular de España está centrado en ganar las próximas elecciones generales, las próximas elecciones autonómicas, las próximas elecciones municipales".

Finalmente, preguntado por la fecha del congreso provincial, Tellado ha subrayado que esa cita congresual aún "no tiene fecha".

NÚÑEZ, CANDIDATO

De otro lado, y preguntado por si se puede confirmar ya a Paco Núñez como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, Tellado ha recalcado que no le corresponde a él decirlo porque "es una tarea que le corresponde al Comité Electoral Nacional".

"No tengo ninguna duda de que Paco Núñez va a ser el próximo presidente de Castilla-La Mancha. Y por lo tanto es fácilmente deducible que probablemente al 100% Paco Núñez vaya a ser el próximo candidato a la presidencia de la Junta", ha zanjado.