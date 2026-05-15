Teniente de Guardia Civil en C-LM, superviviente de cáncer, reconocida por cruzar Costa Rica de costa a costa

Reconocimientos en el en el acto institucional conmemorativo del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil - DELEGACION DEL GOBIERNO

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

Verónica María Guillén, teniente de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, ha sido reconocida este viernes en el acto institucional conmemorativo del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. Tras superar un cáncer, cruzó Costa Rica de costa a costa "en bicicleta, trekking, kayack y rafting" en el marco del 'Reto Pelayo Vida'.

Este viernes el Paraninfo universitario de San Pedro Mártir ha acogido este acto, presidido por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; y el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

Guillén ha trasladado el enorme orgullo que suponer recibir este reconocimiento como manchega, haciendo hincapié que este reto es una expedición deportiva de alto nivel llevada a cabo por "mujeres normales, supervivientes de cáncer seleccionadas entre más de 300 candidatas".

Visibilizar el deporte para ayudar a la persona que recibe el tratamiento oncológico es una herramienta que redunda en la investigación de la enfermedad y mejorar la supervivencia, ha afirmado.

Con sus palabras ha querido ofrecer "inspiración y esperanza" en un momento en el que la "vida empieza de cero".

En su caso, ha relatado cómo su oncólogo le recomendó frenar los efectos secundarios del tratamiento practicando algún deporte, y buscando en redes, vio a cinco mujeres supervivientes de cáncer que emprendían expediciones en el desierto de Jordania, en la Patagonia o en el Antártico.

"Lo tuve claro, tuve que llenarme de motivación para ser una de ellas", ha afirmado esta teniente, que indica que los valores que asume con este uniforme redundan en la disciplina, la superación, el esfuerzo y el compañerismo.

Así, ha parafraseado a Miguel de Cervantes, señalando: "Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades". Acompañar y servir han sido dos de los valores principales que ha destacado Guillén, por los que "ha merecido la pena" su experiencia en la expedición relatada en Costa Rica.

RESTO DE RECONOCIMIENTOS

Además, ha recibido la Cruz de plata de la orden del mérito del cuerpo de la Guardia Civil, la teniente coronel María Soledad Gómez y Francisco Tierraseca, exdelegado del Gobierno en la región.

Con la Cruz de la orden del mérito del cuerpo de la Guardia Civil con distintivo blanco han sido condecorados 16 miembros de la Guardia Civil.

La Medalla al mérito de la seguridad Vial en su categoría de bronce con distintivo azul ha sido para el guardia civil Vicente Martín.

Se han entregado reconocimientos por el pase a situación de reserva a cuatro agentes jubilados.

DELEGADO DEL GOBIERNO

Por su parte, el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, ha trasladado su reconocimiento, agradecimiento y felicitación a las personas reconocidas en este acto.

Echando la vista atrás, ha rememorado "cómo han evolucionado las cosas" desde que él era un niño de pueblo y jugaba en "el patio de caserón del cuartel de la Guardia Civil" con los hijos de los que entonces eran agentes.

"Hoy en cambio se habla de cibercomandancia, de 1.500 tablets, de oficinas móviles de atención al ciudadano", ha enumerado Sabrido, que ha señalado que lo que no han variado han sido "los cimientos: el honor como divisa, la lealtad como sacrifico y garantizar los derechos de los españoles y la libertad de los ciudadanos".

Tras recordar que en el 98 por ciento de los municipios de la región tiene presencia la Guardia Civil, se ha detenido en la inversión de 35 millones de euros en plantillas, que se han incrementado en más de un 4 por ciento.

Asimismo, ha insistido en que la huella que deja un delito es "insoportable", pero ha insistido en que la región es segura, con una tasa de criminalidad 13,12 puntos inferior a la tasa nacional.

Ha destacado la "sensibilidad y diligencia" de los agentes para resolver cada caso, además de atender a la ciudadanía en circunstancias de proximidad, con "el señor mayor que se desorienta o el senderista perdido".

De su lado, Jesús Manuel Rodrigo, jefe interino de zona en Castilla-La Mancha, ha puesto en valor "la capacidad de adaptación" de la Guardia Civil, con lo que conlleva la complejidad de los asuntos a resolver. De los agentes con "tricornio y mosquetón al hombro" se ha pasado a un "cuerpo de seguridad integral con capacidad de responder a multitudes de requerimientos".

Desde "buques oceánicos a espacios aéreos", pasando por "drones, helicópteros" o situaciones de "ciberterrorismo o violencia de género".

PARTE ESENCIAL

Por su lado, Nacho Hernando ha puesto en valor "la labor que hacen los casi 6.000 hombres y mujeres en Castilla la Mancha, guardias civiles, que son una "parte esencial" del orgullo que sienten españoles y castellanomanchegos en la defensa de la seguridad y en defensa de nuestra Constitución.

Asimismo, ha destacado que "la Guardia Civil es la encargada del 97% de los municipios de Castilla-La Mancha, es decir, de la seguridad del 70% de la población de nuestra región".

Asimismo, ha mostrado "respeto, admiración y también de dolor y cariño para las familias de aquellas personas que han caído en acto de servicio, en defensa de la seguridad de todos los españoles y españolas y, en particular, los dos fallecimientos tan recientes en Huelva".