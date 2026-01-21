La tercera edición del Campeonato Mundial de Tirachinas se celebrará en Las Mesas (Cuenca) del 2 al 4 de octubre

Presentación del Campeonato Mundial de Tirachinas de Las Mesas. - DIPUTACIÓN

CUENCA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; el alcalde de Las Mesas, Carlos Algaba; y el presidente de la Asociación Española de Tirachinas Deportivo, Óscar Collado, han presentado la tercera edición del Campeonato Mundial de Tirachinas que, en esta ocasión, se celebrará en la localidad de Las Mesas del 2 al 4 de octubre de 2026.

Un campeonato que, según ha detallado Collado, atraerá a unos 400 participantes de más de 20 países de tres continentes diferentes convirtiendo esta pequeña localidad conquense en un referente mundial, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

El varias veces campeón de España, campeón de Europa y subcampeón del mundo de tirachinas se ha mostrado convencido de que Las Mesas estará a la altura de las circunstancias avalada por la experiencia de haber organizado varios campeonatos de España.

Martínez Chana le ha felicitado por el hito que supone haber conseguido que una competición tan importante se celebre en la provincia por la importancia económica que tendrá para toda la comarca y por trasladar el mensaje de que también los pueblos pequeños tienen derecho a disfrutar del deporte y capacidad para organizarlo. Y todo ello lo hace de la mano de todo un campeón como Óscar Collado.

Por su parte, el alcalde ha destacado la importancia de este evento para la localidad y para toda la provincia agradeciendo la colaboración de la Diputación para darle la importancia que tiene situando a esta tierra a la altura de Shanghái, lugar de la celebración del último mundial.

Algaba ha subrayado que el campeonato "se convertirá en el epicentro deportivo y mediático de toda España" por lo que abogaba por aprovechar la oportunidad para promocionar la imagen de Las Mesas, de Cuenca y de Castilla-La Mancha, "porque cuando se va de la mano y se rema en la misma dirección se consiguen cosas que hacen historia".