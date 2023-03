Tita García anuncia candidatura y pide cuatro años más de gobierno en Talavera para apuntalar su "giro de 180 grados"

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, ha anunciado este martes oficialmente que volverá a encabezar la lista del PSOE en las elecciones municipales del 28 de mayo para mantenerse al frente del Ayuntamiento de la Ciudad de la Cerámica.

"Es un orgullo para mi poder encabezar nuevamente la lista del Partido Socialista para gobernar mi ciudad", ha afirmado García Élez.

Acompañada de la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, García Élez ha anunciado durante un acto público en el Museo Ruiz de Luna su intención de continuar "avanzando gracias al proyecto socialista con el que nos presentamos hace 4 años".

Aunque aún no ha trascendido la composición de la lista que acompañará a la candidata en su aspiración de reeditar el mando del ejecutivo municipal, en su discurso ha subrayado la necesidad de mantener un apuesta continuista basado en el "cambio de modelo productivo".

En su discurso, la alcaldesa ha destacado los avances en atracción de inversión tecnológica, la conservación del patrimonio, el desarrollo del turismo, el mantenimiento de los servicios públicos y un "urbanismo cercano", que han permitido "dar a Talavera un giro de 180 grados".

Asimismo, ha reivindicado la importancia de haber mantenido el proyecto a pesar de que "ha sido una legislatura difícil, posiblemente la peor de la historia", por las crisis generadas por la COVID-19 y la Guerra de Ucrania.

Aun así, ha subrayado la importancia de reeditar el gobierno municipal para "seguir empujando para que ese cambio definitivo llegue a Talavera". "No hablo desde el triunfalismo, queda mucho por hacer, para lograr que Talavera, no solo se consolide, sino que siga creciendo y desarrollándose", ha declarado.

CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

La apuesta del ejecutivo municipal por un cambio de modelo productivo, convirtiendo a Talavera en un Polo de Desarrollo Tecnológico, ha ocupado buena parte de su discurso. En este sentido, la alcaldesa ha puesto en valor que "a día de hoy tenemos 10 multinacionales".

Además, ha afirmado que continúa el crecimiento de la inversión de multinacionales y empresas de tecnología. "Mañana firmamos dos más que se van a incorporar a Talavera de la Reina", ha afirmado. "En menos de 8 semana, HP junto a Sercaman, van a poner una nueva empresa en la Avenida de Portugal", ha añadido.

La alcaldesa ha destacado en este sentido la importancia del desarrollo de una nueva zona de desarrollo industrial "de más de 2,6 millones de metros cuadrados" que "va a sentar las bases para que todas esas empresas que quieran venir, puedan hacerlo".

Junto a la apuesta por la tecnología, también ha destacado los avances y medidas destinadas a fomentar el turismo, convirtiendo a la ciudad en "un referente de turismo de interior". En esta línea, ha reivindicado acciones encaminadas a conservar el patrimonio, como la conservación de la Muralla en varios puntos de la ciudad o el proyecto de rehabilitación de los Jardines del Prado.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

García Élez también ha dirigido críticas a las candidaturas de Vox y el Partido Popular, afirmando que están "más preocupados en criticarme a mí que en explicar que es lo que quieren para la ciudad de Talavera".

"Que me critiquen lo que quieran, pero solo les voy a pedir una cosa si quieren ser candidatos a alcalde de esta ciudad: que no hablen mal de Talavera y que no hablen mal de mi gente, porque me van a encontrar", ha declarado.

La alcaldesa ha asegurado que durante los últimos años se han mantenido "una actitud agorera", a pesar de que "los datos son objetivos y hablan por si mismos".

En este sentido, ha reivindicado el incremento en 1.500 personas de la población de la ciudad, "tras años perdiendo habitantes", o la creación de empleos y dinamización de la economía. "Tenemos 150 nueva empresas", ha afirmado en este sentido.

Además, se ha referido a los mandatos del Partido Popular al frente del Ayuntamiento, afirmando que "he vivido desde la consejería como no se presentaban los papeles, se saboteaban los proyectos, con tal de decir que no lo hacíamos nosotros".

BLANCA FERNÁNDEZ ELOGIA LA TRAYECTORIA DE TITA

Por su parte, la portavoz del ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, ha elogiado la trayectoria de Tita García, afirmando que "hubiera podido optar a cualquier cargo". "Sin embargo, su aspiración política era Talavera de la Reina, era su ciudad, y lo sigue siendo", ha afirmado.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha subrayado la capacidad de diálogo de García Élez, tanto con las administraciones, afirmando que "es la mano derecha del presidente García-Page", como con las empresas.

Fernández también ha reivindicado las políticas económicas del ejecutivo municipal, afirmando que la alcaldesa ha actuado sabiendo que "tenía que situar a Talavera en el mapa económico".

"En cuatro años, se ha dado un impulso real y hay un cambio de modelo productivo en la ciudad", ha añadido.

Además, ha elogiado las políticas sociales municipales, ya que "que mucha gente precisa ese colchón social que es el estado de bienestar".

"En estas elecciones de lo que se trata es de elegir a nuestra alcaldesa, de elegir al equipo que creemos que más y mejor va a defender nuestros intereses", ha declarado Fernández. "El cambio en Talavera de la Reina está siendo ya posible", ha concluido, animando a apoyar la candidatura de García Élez.