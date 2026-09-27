Todo listo en Campo de Criptana para abrir su 'Escenario Infinito', un festival que une patrimonio y artes escénicas

Molinos de Campo de Criptana - TIERRA DE GIGANTES

CIUDAD REAL, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro López, ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de la IV edición de 'Escenario Infinito', un proyecto cultural que transformará los espacios más emblemáticos del municipio los días 3 y 4 de octubre de 2026 y que une patrimonio y artes escénicas.

Esta iniciativa convierte lugares icónicos como la Sierra de Los Molinos, el barrio Albaicín Criptano, el nuevo Mirador de Rocinante y la ermita de la Virgen de la Paz en escenarios teatrales al aire libre. El objetivo es descentralizar la cultura, poner en valor el patrimonio molinero e industrial de la localidad, y ofrecer un turismo inclusivo y accesible para todos.

Todos los espectáculos teatrales son gratuitos y de acceso libre, dirigidos a públicos de todas las edades e incluyendo proyectos de integración social.

"Con ese nombre evocador de un 'Escenario Infinito', de alguna manera lo que trasladamos es ese paisaje único que reflejó también Cervantes inspirándose en estos molinos de viento y en ese capítulo octavo del Quijote, esa lucha del Don Quijote contra los gigantes", ha explicado a Europa Press el alcalde de Campo de Criptana.

Este festival de artes escénicas lo que pretende, según el regidor, es sacar el partido a este "lugar mágico", que es esta Sierra de los Molinos, haciendo del teatro y de las artes escénicas un elemento que perfectamente se integra en el paisaje. "Una forma de teatro además abierta, que comienza el sábado por la mañana y que acaba el domingo por la tarde, en la cual podemos interactuar prácticamente con diferentes obras teatrales en este entorno".

Todo eso irá acompañado también de una molienda tradicional el domingo por la mañana y también de la degustación de diferentes productos de la zona, así como de catas y degustaciones amenizadas también con teatro en el molino Inca Garcilaso. "Una forma magnífica de disfrutar de lo que es un paisaje único".

Por lo tanto, ha animado a todos a disfrutar de este lugar tan maravilloso y que "sin duda" está en la retina y en la memoria colectiva de todos.

Además, ha subrayado que este proyecto cultural consolida a la localidad como un referente del turismo cultural en Castilla-La Mancha, al tiempo que ha recordado que el evento cuenta con el patrocinio principal de Turismo de Castilla-La Mancha. Asimismo, colaboran la Fundación Globalcaja, la Ruta del Vino de La Mancha y la D.O. La Mancha.

TREN DE LOS MOLINOS

De otro lado, el alcalde ha querido hacer hincapié en el Tren de los Molinos. Una escapada en tren única, con ida y vuelta desde Madrid que permite descubrir Campo de Criptana, Tierra de Gigantes, el lugar que inspiró a Miguel de Cervantes.

Una iniciativa que, según el regidor, supone promoción para Campo de Criptana, supone llegada de visitantes, supone reactivar la economía y, en definitiva, "darle visibilidad a todo aquello que conservamos como un tesoro".

También ha aprovechado para hacer un balance de la evolución turística en Campo de Criptana. "Llevamos muchos años trabajando en esta estrategia turística con la idea de sacarle partido a este patrimonio, desarrollar un tipo de turismo sostenible que no aspire solo a conseguir más viajeros, sino sobre todo a mejorar la experiencia turística. Y ese trabajo está dando sus frutos".

"Este año 2026, de enero a agosto, hemos detectado una subida del 30% de los visitantes con respecto al año anterior, pasando de 20.000 visitantes en el año 2025 a 27.000 en esa franja de enero a agosto del año 2026", ha detallado el alcalde.