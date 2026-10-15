Todo listo en Escalona para volver a viajar al Medievo y llenar sus calles de artesanía, música y torneos de justas

Archivo - Torneo de justas durante el segundo día de las IV Jornadas Medievales de Escalona, a 4 de octubre de 2025, en Escalona, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las IV Jornadas Medievales de Escalona se celebran del 3 al 5 de octubre en la localidad - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

ESCALONA (TOLEDO), 15 (EUROPA PRESS)

Escalona (Toledo) ya tiene todo listo para volver a transformarse en un gran escenario medieval con un gran mercado formado por más de 80 mercaderes y artesanos, justas y torneos de caballeros, cetrería, campamento medieval, teatro, música, espectáculos de fuego, pasacalles, gastronomía y actividades infantiles.

Del 16 al 18 de octubre, esta localidad toledana celebrará las V Jornadas Medievales que permitirán a esta villa viajar al Medievo con una programación que supera las 100 actividades y con la incorporación de un nuevo escenario de valioso patrimonio histórico como es el Convento de Santa Beatriz de Silva.

Todas estas actividades se distribuirán por diferentes zonas temáticas vinculadas a su patrimonio y su historia como son la del Infante, el campo de honor, el arrabal de Don Álvaro de Luna y el Priorato que acogerá, principalmente los conciertos y representaciones teatrales.

Unas jornadas medievales que se han ido consolidando año tras año, según ha subrayado su alcalde, Álvaro Gutiérrez, y que hoy en día es un evento turístico e histórico "absolutamente demandado".

Un espectáculo que dura tres días y que representa para Escalona "una afluencia masiva de gente". El municipio tiene ya todo preparado para recibir a las "miles y miles" de personas que acudirán a la localidad para disfrutar de la historia y del patrimonio de esta villa medieval. En 2025, se alcanzaron más de 30.000 visitantes.

Los escaloneros se han ido volcando cada vez más en los preparativos, la vestimenta y la ambientación de las calles, al igual que la hostelería. "Todo el mundo va participando cada vez más", algo que forma parte de la evolución que han ido teniendo estas jornadas medievales que siguen creciendo gracias a la enorme implicación de asociaciones, colectivos y vecinos, recuerda el alcalde.

Esta quinta edición incorpora un nuevo escenario: el convento de Santa Beatriz de Silva, un convento de las Concepcionistas Franciscanas del siglo XV. En el patio exterior, habrá interpretaciones teatrales de la vida de Santa Beatriz de Silva y del Lazarillo de Tormes, mientras que en el interior del monasterio se van a celebrar conciertos de música medieval.

El alcalde considera que la gente no debe perderse el concierto que se va a celebrar dentro del convento de Santa Beatriz de Silva, y "por supuesto" no pueden perderse el torneo de justas a caballo, que cada año reúne a miles de personas en un espectáculo de lucha y de caballeros subidos a caballo. Tampoco deben perderse, ha dicho, la teatralización que hay en las calles, pasear por el casco histórico, comprar a los mercaderes o tomarse algo en las terrazas.

"Yo creo que lo que es imprescindible es venir, pasear y disfrutar", ha asegurado el alcalde escalonero, que admite que estas Jornadas Medievales generan "un impacto económico importante" en la localidad, hasta el punto que incluso algunos bares facturan más que en plenas fiestas patronales. Escalona estos días es "un hervidero de gente", se muestra orgulloso Álvaro Gutiérrez.

De este modo, el alcalde ha animado a la gente a visitar Escalona este fin de semana y, sobre todo, a venir "con ganas de pasarlo bien". "Escalona va a tener un fin de semana de historia, de patrimonio, de cultura, de ocio y de comercio" y el visitante va a tener la oportunidad de pasear por una villa medieval ambientada y poder disfrutar de espectáculos "maravillosos".

Finalmente, el también delegado de la Junta en la provincia de Toledo ha destacado al amplio dispositivo de seguridad con el que contará este evento y ha insistido en que Escalona lo tiene todo preparado para que la gente se divierta y pase un fin de semana "inolvidable".

ESCALONA: UN PUEBLO CARGADO DE HISTORIA

Europa Press también ha podido hablar con José María Fernández-Serrano Lázaro-Carrasco, uno de los pregoneros de esta cita medieval. "Mucha ilusión" es lo que le hizo a este maestro jubilado cuando el ayuntamiento le propuso ser el pregonero de esta jornadas medievales hace unos años.

"Lo que pasa es que llevamos ya cinco años seguidos y no sé si el público se cansará de vernos, siempre a los mismos, pero bueno, lo hacemos muy a gusto", ha bromeado José María.

Asegura que todavía se conservan muchas tradiciones y muchas costumbres de aquella vida medieval "aunque no nos demos cuenta", como por ejemplo el mercado del jueves. "Son costumbres que hay que conservar y sobre todo rescatar como el baile de la Guarrilla o el chusco de San Roque", ha dicho este vecino de Escalona.

Ha explicado que todos los años, en sus palabras, "indiscutiblemente" aparece el Lazarillo de Tormes y la representación del golpe en la columna. La idea es que el pueblo vaya conociendo poco a poco su historia ya que es "un pueblo cargado de historia por todos los sitios".

El viernes 16, a las 18.00 horas, darán comienzo las V Jornadas Medievales de Escalona con el tradicional pasacalle inaugural desde el Castillo, al que seguirá el pregón del mercado y las actividades programadas hasta la medianoche.

El sábado 17 y el domingo 18 las jornadas amplían horario desde las 11.00 horas y hasta las 12 de la noche el sábado con actividad prácticamente ininterrumpida y hasta las 20.00 horas el domingo con el gran pasacalle de clausura, música, personajes de época y todas las compañías.