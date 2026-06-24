Todo preparado para La Sagra Suena, que contará con La Casa Azul, Ginebras y La Paloma este sábado en Toledo

Archivo - La banda de Guille Milkyway actuará el 11 de octubre en el Wizink Center (Madrid) y el 9 de noviembre en el Sant Jordi Club (Barcelona). - ELEFANT RECORDS - Archivo

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La IV edición del festival de música La Sagra Suena, organizado por la cervecera toledana, se celebrará este sábado, 27 de junio, de 16.00 a 01.00 horas, estrenando su nueva ubicación en la Plaza de Toros de Toledo. La Casa Azul y Ginebras encabezan el cartel, que también contará con las actuaciones de La Paloma, Bita y Les Castizos.

El responsable de marca del festival, David Vicente, ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press las novedades que traerá esta cita, que se encuentra ultimando los preparativos para el arranque de su nueva y más ambiciosa edición.

"Este año hemos querido dar un salto en cuanto a todo y una de las cosas por las que hemos optado también por Toledo es por pegar ese salto, por contar con una mayor producción y con un cartel de artistas más potente aún si cabe", ha apuntado el responsable.

Así, la cervecera trata de reforzar su compromiso con la cultura local y la conexión con su público, en una jornada que va a contar "con más gente que nunca", ha adelantado Vicente, destacando que el público "está deseando venir y disfrutar con todos los grupos".

"Creemos que la propuesta está muy bien definida. Es muy homogénea y dentro de la homogeneidad es variada", ha descrito. El evento abrirá con la actuación de Bita a las 18.00 horas, una DJ que "es conocida en Toledo y que también está tocando en algunos de los festivales más importantes del panorama nacional".

LES CASTIZOS, LA PALOMA, GINEBRAS Y LA CASA AZUL

Seguidamente, será el turno de Les Castizos, que han tocado a nivel internacional en "los mejores clubes y los mejores festivales". "Después, ya nos metemos con las bandas en sí propiamente dichas, vamos con La Paloma, que es una propuesta más cercana al rock dentro del indie, muy honesta y que seguro va a encantar a todos los asistentes", ha apuntado el responsable de marca de La Sagra.

En cuanto a Ginebras, Vicente ha resaltado que se trata de una formación que "a nivel nacional es un auténtico referente, es un grupo con un peso específico tremendo en el indie pop nacional". Mientras que el cierre, que correrá a cargo de La Casa Azul, lo destaca como una propuesta "indie pop más cercana a la electrónica y a la música de baile, pues va a ser perfecto para que todo el mundo se lo pase bien", ha apuntado.

COMPROMISO CON LA CULTURA TOLEDANA

Esta propuesta musical se enmarca dentro de la labor que realiza la cervecera para "promocionar y llenar" la agenda cultural de Toledo. En este sentido, el responsable de Marca de La Sagra ha incidido en que la marca trata de "apoyar a la cultura toledana", a través de su colaboración en iniciativas como el encuentro multidisplinar Erató Fest o el festival de cine Cibra, "que también va creciendo cada año y que es un espectáculo", ha aseverado Vicente.

Por último, ha animado a los toledanos a acudir al evento, recalcando que va a estar "cargado de energía", con activaciones como una zona pop-up de customización de ropa, así como bandas que "seguro les van a encantar y que seguro que conocen". Un festival que "desde el minuto cero va a estar lleno de energía y de buen rollo". "Por supuesto con la mejor cerveza, que es la de La Sagra, con lo cual planazo", ha concluido.