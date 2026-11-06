El toledano colegio de 'San Lucas' celebra este sábado una nueva jornada de solidaridad con su tradicional mercadillo

Cartel del mercadillo solidario del San Lucas y María. - AMPA 'SAN LUCAS Y MARÍA'

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La toledana plaza de El Salvador va a acoger este sábado, 7 de noviembre, una nueva edición del mercadillo que organiza la Asociación de Madres y Padres del colegio 'San Lucas y María'. La música y el arte marcarán esta jornada de solidaridad que celebran para recaudar fondos.

"Además de ofrecerle una segunda vida a la ropa, objetos, libros y demás enseres donados por las familias, grandes y pequeños tendremos ocasión de disfrutar de una gran día festivo", destacan desde el AMPA de este centro ubicado en el Casco Histórico, que de forma consecutiva viene celebrando este rastrillo.

La programación matutina arrancará sobre las 12.00 horas, con una variada secuencia de talleres de manualidades y cuentacuentos. A las 13.30 horas, el grupo Turbo Island abrirá con su actuación el apetito de los asistentes, que dispondrán de comida casera a precios populares. Desde la organización destacan la colaboración de la terraza Caracena.

Un bingo y otro taller artístico configuran la sesión vespertina, que echará el cierre poniendo a prueba las cuerdas vocales de los asistentes con el "ansiado" karaoke.

"Esperamos volver a repetir una inolvidable jornada con la que pretendemos reforzar las arcas de la asociación para poder atender las necesidades que las familias del centro", asegura el AMPA, que convoca a todas las familias del centro a este nuevo día de convivencia, en el que harán barrio y volverán a mostrar lo mejor de su comunidad de aprendizaje.