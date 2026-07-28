Los toledanos disfrutarán de precios especiales en Parque Warner y de ofertas en el resto de parques de ocio de Madrid

Los toledanos disfrutarán de precios especiales en el Parque Warner y de ofertas únicas en el resto de parques de ocio de Madrid - AYTO TOLEDO

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha presentado la semana especial para los toledanos en el parque Warner con novedades, ya que este año los precios especiales se amplían al Parque de Atracciones de Madrid, Zoo Aquarium de Madrid, Faunia y Atlantis Aquarium Madrid.

Esta iniciativa, ha destacado Illescas, "permitirá a todos los vecinos empadronados en la provincia disfrutar con un precio especial de una jornada de ocio en familia ampliada a varios parques de ocio por menos de la mitad del precio habitual".

Asimismo, ha destacado, "esta oferta presenta una importante propuesta de concienciación y sensibilización medioambiental, como valor añadido en este momento, al poder conocer y adentrarse en los ecosistemas y en la protección de cada uno de ellos", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La presentación ha contado con la presencia de Miguel Ángel Antón, de Parques Reunidos, que ha agradecido "la disposición del Ayuntamiento de Toledo para celebrar estas jornadas de ocio y entretenimiento para las familias toledanas" y, ha recomendado, "la compra online de las entradas para evitar colas innecesarias y mejorar las condiciones de estancia de las familias".

LA PROMOCIÓN

La promoción en Parque Warner estará disponible del 24 al 30 de agosto en Parque Warner Madrid, con entradas a un precio de 24,90 euros.

Además, cada persona beneficiaria podrá adquirir hasta cuatro entradas adicionales para acompañantes, aplicando el mismo descuento.

Para disfrutar de esta promoción, las entradas podrán adquirirse de forma online o directamente en las taquillas de los parques.

El día de la visita será necesario presentar el DNI o un certificado de empadronamiento vigente que acredite la residencia en la provincia de Toledo.

La celebración de la Semana de Toledo coincide con una temporada muy especial para Parque Warner Madrid, que este verano incorpora como gran novedad DC Super-Villains Stunt Show, un espectáculo que combina acrobacias, persecuciones, derrapes y efectos especiales con más de 10 vehículos, en una producción de gran formato que ofrece una experiencia cinematográfica para toda la familia.

Los residentes de Toledo podrán visitar Zoo Aquarium de Madrid los días 19 y 20 de septiembre por un precio especial de 19,90 euro (PVP 29,50 euro). Entre las principales novedades, podrán conocer a Sela, la cría de orangután de Borneo nacida este año, una especie catalogada en peligro crítico de extinción.

Faunia se suma a la Semana de Toledo los días 17 y 18 de octubre con una tarifa especial de 15,50 euro (PVP 33,95 euros).

Coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de Faunia, los visitantes podrán disfrutar de la nueva exhibición educativa "Guardianes del Océano", una actividad interactiva con el público enfocada a la conservación de los mares y la sensibilización sobre la protección de los ecosistemas marinos.

Respecto al Atlantis Aquarium Madrid, los toledanos podrán acceder a Atlantis Aquarium Madrid los días 14 y 15 de noviembre por 9,90 euro (PVP 19,90 euro).

EN NAVIDAD

Además, los residentes de Toledo podrán visitar Parque de Atracciones de Madrid los días 19 y 20 de diciembre por un precio especial de 21,90 euros.

Coincidiendo con la temporada navideña, el parque se transforma en Winterland, un reino encantado inspirado en criaturas místicas y en el origen fantástico de estas fiestas.