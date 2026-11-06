Toledo acoge el encuentro anual del estudiantado internacional de la UCLM - UCLM

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha celebrado en el Campus de Toledo el XII Día del Estudiantado Internacional, una jornada de convivencia que ha reunido a más de 360 estudiantes internacionales procedentes de distintos programas de movilidad y formación

En el acto inaugural han participado, entre otras personas, el vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales, Raúl Martín, y la directora de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, Rosario Serrano, ha informado la UCLM en nota de prensa.

El encuentro congrega a estudiantes de los distintos campus de la UCLM que realizan estancias académicas en la universidad, tanto a través del programa Erasmus+ como de programas bilaterales con terceros países. También participan estudiantes internacionales matriculados en titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado, así como beneficiarios de otros programas de atracción y desarrollo del talento internacional.

En declaraciones previas al acto inaugural, el vicerrector Raúl Martín ha explicado que esta cita busca ofrecer una visión global de la dimensión internacional de la institución. "Queremos mostrar cuál es la capacidad internacional de movilidad de la universidad porque, al estar en diferentes campus, a veces esa visión conjunta se nos escapa", señaló.

Los estudiantes participantes en la jornada proceden mayoritariamente de Francia, Italia y México, con una destacada presencia también de Polonia. Por campus, Toledo es el que recibe un mayor número de estudiantes de movilidad, seguido de Ciudad Real, Albacete y Cuenca.

La iniciativa ha reunido además a coordinadores de movilidad de los distintos centros universitarios y ha combinado actividades institucionales, culturales y de convivencia.

El programa ha incluido encuentros entre estudiantes y personal universitario, visitas culturales por el casco histórico de Toledo guiadas por estudiantado voluntario de la Facultad de Humanidades, una comida de convivencia en el Campus de la Antigua Fábrica de Armas y una actuación musical de clausura.

MÁS DE 2,6 MILLONES DE EUROS PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL

Raúl Martín destacó que la UCLM mantiene una intensa actividad de movilidad académica internacional. En el presente curso académico, cuenta con unos 420 estudiantes internacionales de intercambio en el primer cuatrimestre. De forma anual, la UCLM registra entre 600 y 700 estudiantes salientes y entre 700 y 800 estudiantes entrantes en programas de intercambio internacional.

Este año, la institución ha recibido cerca de dos millones de euros para movilidades Erasmus+ con países del programa y más de 500 000 euros para movilidades con países asociados, lo que supone una financiación total aproximada de 2,6 millones de euros.

Además, la universidad cuenta con alrededor de 2500 estudiantes internacionales matriculados en titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado.

LA ALIANZA COLOURS Y NUEVOS PROYECTOS INTERNACIONALES

El vicerrector recordó también la participación de la UCLM en la alianza universitaria europea COLOURS, integrada por nueve universidades de distintos países europeos, que favorece el incremento de las movilidades académicas y el desarrollo de proyectos conjuntos en educación superior.

Asimismo, ha destacado la reciente obtención de un Erasmus Mundus Joint Master coordinado por la UCLM junto con el University College de Dublin y la Universidad de Glasgow. El nuevo máster oficial en microscopía avanzada con inteligencia artificial comenzará el próximo curso bajo la coordinación académica de la profesora Gloria Bueno, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real.

La edición de este año cuenta además con la presencia de antiguos estudiantes Erasmus que realizaron su estancia en Ciudad Real hace casi tres décadas y que han organizado un encuentro coincidiendo con la celebración del XII Día del Estudiantado Internacional.