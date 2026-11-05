Toledo acoge la Semana de la Infancia del 12 al 22 de noviembre con actividades educativas y culturales

Presentación de la Semana de la Infancia. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha presentado la programación de la Semana de la Infancia de Toledo, una iniciativa que sitúa a los niños, niñas y adolescentes en el centro de la vida municipal

Bajo el lema 'Nuestra voz no tiene fronteras', la concejala ha estado acompañada de representantes del Consejo de Participación Infantil y Adolescente (CPIA), donde ha destacado "el papel de este órgano como espacio para escuchar las propuestas, necesidades e inquietudes de los más pequeños, que son el futuro de esta ciudad".

Precisamente, los propios consejeros y consejeras han sido los encargados de explicar el significado del lema de este año y, han señalado "la necesidad de que la infancia y la adolescencia tengan voz, participen y sean escuchadas".

Han recordado que, aunque los niños y niñas vivan en lugares diferentes, comparten los mismos derechos, aunque no siempre se cumplen de la misma manera. Por ello, han reivindicado "la importancia de conocer otras realidades, compartir experiencias y conseguir que sus propuestas sean tenidas en cuenta, porque nuestra voz importa vivamos donde vivamos".

La programación, elaborada con la colaboración de entidades, centros educativos, asociaciones y profesionales, apuesta por una propuesta que va más allá del ocio y pone el foco en la educación, la protección y el buen trato a la infancia.

Entre las actividades previstas se encuentran talleres de educación emocional, prevención del acoso y la violencia, iniciativas sobre los derechos de la infancia, visitas guiadas, actividades relacionadas con la naturaleza, formación para familias y una visita al Parque de Bomberos.

También se presentará un libro escrito por una joven estudiante de Toledo, en la Sala Capitular del Ayuntamiento. Los representantes del CPIA han puesto también en valor el trabajo conjunto de entidades, servicios municipales, centros educativos y asociaciones, que permite avanzar hacia una ciudad más participativa, inclusiva y protectora.

El 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, tendrá lugar una jornada lúdico-educativa en el pabellón polideportivo La Legua, en Valparaíso, de 8.30 a 14.30 horas, con juegos, actividades formativas y propuestas de convivencia e igualdad.

La jornada concluirá con el Pleno Municipal Infantil y Adolescente, a las 17.30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde los consejeros y consejeras trasladarán sus propuestas y reivindicaciones a los representantes municipales.

Por último, Illescas ha animado a las familias toledanas a participar en esta programación, cuyas actividades serán gratuitas, y ha agradecido la implicación de todas las entidades y profesionales que trabajan durante todo el año por los derechos y el bienestar de la infancia.