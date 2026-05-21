Toledo acogerá el III Trofeo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Rugby el 20 de junio con al menos 8 ciudades

Presentación del III Torneo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Rugby - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

Toledo acogerá el III Trofeo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Rugby el 20 de junio en la Escuela Central de Educación Física. La competición, que encara su tercera edición tras las celebradas en Segovia y Tarragona, contará con al menos 8 ciudades participantes y tres categorías, incluyendo masculina, femenina e inclusiva, que disputarán sus encuentros en formato Rugby 7.

Así lo ha expredo el Concejal de Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, en la rueda de prensa de presentación del Trofeo, donde ha estado acompañado del presidente del Club de Rugby de Toledo, Ricardo Martínez.

Lozano ha puesto en valor la figura del Rugby en Toledo, destacando sus valores, su historia y tradición en la capital regional, aludiendo a que esta disciplina "reúne los mejores valores del deporte". Además, el edil ha agradecido el desempeño del presidente del Club de Rugby de Toledo, el cual lleva "muchísimos años trabajando y entrenando en la Escuela Central de Educación Física".

Asimismo, Lozano ha manifestado que espera que el III Trofeo Ciudades Patrimonio de la Humanidad sea una "jornada intensa", llena de deporte y de convivencia. De la que espera que vuelva a ser "un nexo y un incentivo" para promover el deporte a lo largo y ancho de toda la geografía española.

De su lado, Ricardo Martínez ha concretado que el torneo se desarrollará a lo largo de una única jornada y en formato 'Seven', "por que es mucho más llevadero", en comparación al Rugby XV. Con partidos que se compondrán de dos tiempos de 7 minutos en jornada de mañana y tarde, incluyendo un parón para comer.

Finalmente, el presidente ha anunciado que el evento contará con una 'fanzone' que incluirá música y un dj, sumanado así "una alternativa también a otro tipo de diversión". En esta línea, Martínez ha resaltado los valores que representa el Rugby, destacando "el respeto, sobre todo al contrario, al árbitro y a tus propios compañeros".