Toledo activa de forma preventiva el Plan de Actuación frente a nevadas y heladas

TOLEDO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha activado de forma preventiva el Plan de Actuación frente a Nevadas y Heladas en fase de prealerta ante la previsión de un episodio de inestabilidad meteorológica entre este sábado 3 de enero y el próximo martes 6 de enero, coincidiendo también con la celebración de la Cabalgata de Reyes.

Según los informes de previsión meteorológica, se espera un descenso progresivo de las temperaturas, con mínimas cercanas o inferiores a los 0 grados, así como la posibilidad de precipitaciones débiles en forma de aguanieve o nieve, especialmente entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, ha señalado que de cara a las próximas horas y ante la previsión meteorológica, "nos hemos preparado para poder garantizar la movilidad y la seguridad de todos los habitantes".

Así, Molina ha señalado que el Ayuntamiento de Toledo cuenta con maquinaria y medios específicos para actuar ante posibles episodios de hielo y nieve y con 30.000 kilos de sal que serán distribuidos de forma descentralizada en sacos para evitar la formación de placas de hielo, y "estamos trabajando para poder tener más kilos de sal si la previsión meteorológica se prolonga", ha asegurado la concejal.

Por ello, se han activado medidas preventivas que incluyen el seguimiento continuo de la evolución meteorológica, la vigilancia de las zonas más sensibles --como el Casco Histórico, la zona Norte y Santa Bárbara-- y el salado preventivo de las vías prioritarias, con especial atención a los accesos a hospitales, servicios esenciales y al recorrido de la Cabalgata.

Desde el Consistorio se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente durante las horas nocturnas y a primera hora de la mañana, y se recuerda que el dispositivo se irá adaptando a la evolución real del episodio meteorológico y se informará puntualmente del mismo.