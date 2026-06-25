Toledo adquiere 9 vehículos para la Policía Local por 438.903 euros y anuncia que la próxima compra será de motocicletas

La vicealcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana de Toledo, Inés Cañizares. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Toledo y concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Inés Cañizares, ha presentado este jueves en la plaza del Ayuntamiento los nueve vehículos de nueva adquisición para la Policía Local, que han supuesto una inversión de 438.903 euros, anunciando, a su vez, que la próxima inversión de su departamento será en motos "para que los policías puedan desplazarse fácilmente, sobre todo por el Casco".

En declaraciones a los medios, Cañizares ha detallado las características de los nuevos vehículos Subaru Crostrek 2.0l, indicando que estos son híbridos no enchufables, de 150 caballos, con motor de combustión de gasolina, y que se han adquirido mediante renting a cuatro años. "Son modelos funcionales, que se adaptan por su tamaño a la ciudad, menos contaminantes y, en definitiva, son los vehículos que la policía ha elegido para funcionar por Toledo", ha subrayado la edil.

En este sentido, Cañizares ha explicado que, "actualmente, contando con estos nuevos coches, la flota de la que dispone la Policía Local consiste en 15 vehículos, turismos uniformados; dos furgones, uno de atestados y otro que se dedica a hacer el recorrido por los barrios, prestando servicio de asistencia del ciudadano, además de 11 vehículos que no están uniformados, porque son camuflados", tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por otro lado, la vicealcaldesa ha anunciado que la próxima inversión que plantea el departamento de Seguridad Ciudadana es la adquisición de motos, al considerar que Toledo "es una ciudad que se presta para ello, para que la policía disponga de ese tipo de vehículo".

"Estamos calculando si podemos acometer esta inversión con el presupuesto que tenemos o si, por el contrario, habría que ampliar ese presupuesto, pero es un proyecto que tenemos ahí sobre la mesa, que creemos necesario y que le va a venir muy bien a la policía, sobre todo en la zona del Casco Histórico", ha concluido.