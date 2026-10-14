Toledo aprueba la modificación y ampliación de su oferta de empleo público 2025 y 2026

El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde - PP

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde ha informado sobre los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local celebrada este miércoles, entre los que se encuentra la modificación y ampliación de las ofertas de empleo público de los años 2025 y 2026.

Concretamente, ha señalado Alcalde, el Ejecutivo municipal ha modificado la Oferta de Empleo Público del año 2025 de forma que la plaza de Suboficial SPEIS, inicialmente incluida en el sistema específico de promoción interna, pase al sistema general de acceso libre, mediante concurso-oposición, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Además, se amplía la Oferta de Empleo Público del año 2026, incorporando 1 plaza adicional de Técnico Especialista TIC, escala de Administración Especial, por el sistema general de acceso libre, resultando un total de 2 plazas de Técnico Especialista TIC en la Oferta de Empleo Público de 2026.

Por otro lado, en el área de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno, se prorroga el contrato de ejecución de los trabajos consistentes en el servicio de fotografía y creatividad a la oficina de prensa del ayuntamiento de Toledo por un periodo de 24 meses y por un importe de 35.987,90 euros.

Y se toma en conocimiento de la finalización de las obras de pavimentación de la calle Hortensia y de la próxima formalización del acta de recepción de las mismas. Unas obras que han tenido una duración de 2 semanas y un precio de adjudicación de 45.270,32 euros.

Asimismo, se prorroga el contrato de ejecución de los trabajos consistentes en el servicio de recogida de animales domésticos errantes y gestión del centro de protección animal municipal por un periodo de 12 meses y un precio de 110.734,11 euros.

Además, en el área de gobierno Cultura, Hacienda y Patrimonio, se autoriza el inicio del expediente para la ejecución de los trabajos consistentes en servicios de bandas de música para eventos, actos y fiestas, con un presupuesto base de licitación de 130.680 euros y una duración del contrato de 1 año.

En otro orden de asuntos, se ha aprobado el informe de Tesorería sobre la sostenibilidad de la deuda comercial correspondiente a los meses de abril a agosto de 2026.

En este sentido, ha informado de que durante los dos últimos meses el periodo medio de pago a proveedores se ha situado ligeramente por encima de los 30 días, alcanzando los 31 días, una variación que "no supone ningún problema para las cuentas municipales".

Según se ha explicado Juan José Alcalde, este incremento se debe, entre otros motivos, a la nueva aplicación informática contable, que computa también las facturas registradas que todavía no han sido conformadas por el Ayuntamiento, a diferencia del sistema anterior, que comenzaba a contabilizar el plazo desde la conformidad de la factura por parte de la concejalía o departamento correspondiente, la nueva aplicación lo hace desde el momento de su entrada en el Consistorio.

Asimismo, ha indicado que el Ayuntamiento cuenta actualmente con una liquidez de 30,4 millones de euros, una situación que, según se ha trasladado, "garantiza la solvencia municipal y permite afrontar con tranquilidad el cierre del ejercicio".

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para la ejecución de los trabajos de difusión publicitaria de la ciudad de Toledo a partir de la celebración de eventos deportivos con repercusión mediática al CD Toledo por un importe de 36.000 euros, y se da continuidad al contrato relativo a la redacción del proyecto, construcción e instalación de un complejo de incineración de cadáveres en Toledo y su subsiguiente explotación en Toledo por un periodo de seis meses o en todo caso hasta la adjudicación del nuevo contrato.

Finalmente, en cuanto a asuntos de urgencia, se aprueba un convenio de colaboración con Plena Inclusión Castilla-La Mancha cuyo objeto es la colaboración para el desarrollo de prácticas formativas por personas con discapacidad intelectual en dependencias municipales, y se da el visto bueno a los locales que ofrece el Ayuntamiento de Toledo para la celebración de los próximos comicios del 29 de noviembre.