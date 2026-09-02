Toledo celebrará los días 11 y 12 de septiembre sus Noches del Patrimonio con música, teatro y cultura

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado 'Las Noches del Patrimonio' - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado 'Las Noches del Patrimonio', que se celebrarán los próximos 11 y 12 de septiembre, con una programación muy amplia, diversa y de gran calidad.

Durante su intervención, el alcalde --junto al diputado provincial de Cultura y Educación, Tomás Arribas--, ha recordado que "por primera vez hablamos de Las Noches del Patrimonio, una propuesta que surgió de Toledo y que fue acogida por unanimidad por el resto de las 14 ciudades patrimonio de España".

En esta novena edición, Toledo participará con una propuesta que combina la apertura extraordinaria de espacios históricos, las artes escénicas, la música, las visitas guiadas y numerosas actividades para todos los públicos con más de 50 actividades en torno a los programas Abierto Patrimonio, Vive Patrimonio y Escena Patrimonio.

Además, ha mencionado, se abrirán nuevos espacios como la estación de ferrocarril, donde los visitantes bajarán en el tren turístico con una persona que les explicará la maravilla clásica de la estación de tren de Santa Bárbara. También se cerrará al tráfico el Paseo de la Vega durante el fin de semana para disfrutar de actividades como la zarzuela 'El Huésped del Sevillano' del toledano Jacinto Guerrero.

El objetivo de esta ampliación es ofrecer una programación cultural más accesible, con más horarios y actividades para que toledanos y visitantes puedan disfrutar de los principales monumentos y espacios patrimoniales de nuestra.

En el programa Abierto Patrimonio, se podrá acceder a espacios que forman parte de la historia de Toledo tales como: el Antiguo Hospital de Tavera, San Juan de los Reyes, Santa María la Blanca, la Sinagoga del Tránsito, el Museo del Greco, la Mezquita del Cristo de la Luz, el Museo de Santa Cruz, la Estación de Ferrocarril o las Cuevas de Hércules son solo algunos de los muchos espacios que abrirán sus puertas.

Y este año, además, se incorporan lugares tan singulares como el Salón Rico, la Mezquita de Tornerías, el Convento de Santo Domingo El Antiguo, el Real Monasterio de San Clemente o distintos espacios del Alcázar de Toledo.

También se pondrán conocer de una manera diferente edificios como el Ayuntamiento o el Teatro de Rojas, descubriendo su historia, su arquitectura y espacios que habitualmente permanecen alejados de la mirada del público.

El segundo gran eje es Vive Patrimonio, donde diferentes espacios albergarán actividades relacionadas con la música, la danza y la cultura contemporánea.

La Plaza del Ayuntamiento será uno de los grandes escenarios de estas noches. En concreto, el viernes 11 podremos disfrutar de Ethnos Atramo, con Suite imaginaria y un especial ballet de las Tres Culturas.

Y el sábado 12, Toledo recibirá a Milladoiro, uno de los grandes referentes de la música folk española y una formación fundamental en la recuperación y difusión de nuestro patrimonio musical tradicional.

Además, la programación cuenta con muchos más escenarios y propuestas: el claustro de La Mona, el Patio de la Enfermería del Convento de Santa Isabel de los Reyes, Santo Domingo El Antiguo, el Paseo Imperial, el Salón Rico, Lorenzana o la plaza de Alfonso VI, entre otros.

El tercer eje será Escena Patrimonio, que permitirá a los asistentes disfrutar de las artes escénicas en algunos de los espacios más extraordinarios de Toledo.

Entre estos espacios, se encuentran el claustro de Covarrubias del antiguo Convento de San Pedro Mártir, que acogerá una propuesta de danza contemporánea de 'La Venidera'; o la obra 'De Toledillo a Toledo', una visita teatralizada que recorrerá el Palacio de la Diputación a través de la historia, el teatro y la música.

Por último, el alcalde de Toledo ha agradecido "al Grupo de Ciudades Patrimonio su compromiso con esta iniciativa y a todas las instituciones, entidades culturales, artistas, compañías, profesionales y trabajadores municipales que hacen posible esta celebración con una programación tan completa y extraordinaria".