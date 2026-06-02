Toledo se convierte durante estos días en la capital de la flor con motivo de la celebración del Corpus Christi - OSCAR HUERTAS/EUROPA PRESS

TOLEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado el esfuerzo y la dedicación de los profesionales floristas que, un año más, transforman las calles del Casco Histórico con motivo de la Semana Grande del Corpus Christi, convirtiendo a la ciudad "en la capital de la flor" y, durante unos días, "en la ciudad más bonita del mundo".

En este sentido, el alcalde de Toledo ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento en nombre de toda la ciudad ante el esfuerzo adicional que supondrán las altas temperaturas previstas para los próximos días y ha recordado además la complejidad logística que supone cada edición del montaje floral, destacando el compromiso de quienes participan año tras año "agradecer a todos los floristas el trabajo que realizan, venidos de toda España, que vienen de lejos y repiten año tras año para convertir Toledo durante unos días en la ciudad más bonita del mundo", ha afirmado.

Velázquez ha insistido en que, aunque Toledo es ya una referencia patrimonial internacional, durante la Semana del Corpus alcanza un carácter único gracias al trabajo de los floristas, "Toledo es una de las ciudades más bonitas del mundo, eso no hay duda, pero tampoco hay duda de que durante la Semana del Corpus se convierte en la más bonita del mundo, y esto es gracias también a los floristas, gracias a los adornos florales que convierten nuestra ciudad en la capital de la flor".

Entre las novedades de este año, el alcalde ha destacado la incorporación de elementos aromáticos como la lavanda, cuyo perfume ya podía disfrutarse en las calles del Casco Histórico y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de seguir mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales para garantizar el éxito de futuras ediciones.

El alcalde ha visitado, junto a la presidenta de la Asociación de Floristas de Toledo, Irene Martín-Maestro, el Centro Cultural San Ildefonso donde más de 70 floristas de toda España trabajan para engalanar las calles de la ciudad en su semana grande, "ya estamos casi terminando la elaboración, vamos a poner a colgar y espero que esté todo como todos los años o mejor", ha indicado, al tiempo que ha subrayado el compromiso colectivo de los floristas participantes, tanto de Toledo como de otros puntos de España, que se desplazan hasta la ciudad para colaborar en uno de los eventos más emblemáticos del calendario toledano.

"Estamos trabajando unos 30 o 35 floristas de Toledo y provincia, y se suman otros 40 profesionales llegados desde Sevilla, Zamora, Burgos o León, todos intentando darlo todo por la ciudad de Toledo y haciendo su máximo esfuerzo para que esto sea cada año más", ha explicado.

En cuanto al despliegue floral, la presidenta de la asociación ha detallado las cifras y novedades de esta edición, en la que se instalarán cerca de mil plantas, entre geranios, petunias y lavanda aromática, además de más de 40.000 tallos de flor y abundante ornamentación vegetal.

Asimismo, ha destacado el trabajo creativo realizado este año, "hemos hecho unas estructuras creativas que intentan que la flor se mantenga el máximo tiempo posible en su esplendor, teniendo en cuenta que la flor tiene su esplendor y su decadencia, lo que indica que es natural y eso nos parece muy interesante".

Además, ha explicado que, aunque el proyecto es común, cada grupo aportará un toque distintivo a las calles, "la estructura es prácticamente la misma, pero cambiará el toque personal en cada calle con distintos coloridos".