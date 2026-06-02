El alcalde de Toledo confirma el 19 de junio como fecha de inauguración del parque de la Vega

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez - EUROPA PRESS

TOLEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha confirmado el viernes 19 de junio como fecha de inauguración del parque de la Vega, que durante estos meses ha sufrido una remodelación integral.

Durante su visita a los floristas que trabajan en los adornos florales del Corpus, el regidor toledano ha informado de que la reapertura del parque será ese viernes 19, pero se trabaja para que todo ese fin de semana (sábado y domingo) "haya actividades".

Una fecha que se ha elegido, según ha comentado Velázquez, porque el equipo de Gobierno ha hablado con los distintos comerciantes, para que los distintos establecimientos ya estén funcionando.

"Si bien puede ser que no estén funcionando en su configuración final, pero sí van a poder estar prestando servicio, que es lo que fundamentalmente queremos, que sea una gran fiesta de la ciudad de Toledo y una celebración en torno a ese parque tan querido como es La Vega, y también que todos los toledanos tengan la oportunidad de conocer a estos nuevos hosteleros que van a estar en estas nuevas ubicaciones y que, evidentemente, también serán protagonistas de la vida a partir de ahora del Parque de La Vega".

Aunque faltan por definir cuáles serán las actividades de ese fin de semana, el alcalde ha asegurado que el Paseo de Merchán el día 19 de junio "será completamente peatonal" y, "es posible" que durante el sábado y domingo siga siendo peatonal y la reapertura al tráfico se produzca el domingo por la noche.

CASA DEL CORCHO

Sobre la Casa del Corcho, que sufrió un incendio hace unos días, el alcalde ha recordado que este histórico edificio, antes del incidente, "tampoco" iba abrirse. "Si no hubiera existido el incendio no se hubiera podido reabrir porque la Casa de Corcho contemplaba una serie de inversiones mucho más importantes".