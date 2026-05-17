Toledo destina 248.000 euros a la renovación integral de las luminarias del Casco Histórico con tecnología LED

Iluminación urbana de la calle Tornerías de Toledo. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Obras, Loreto Molina, ha informado este domingo el "ambicioso plan de renovación del alumbrado público en el Casco Histórico de la ciudad con una inversión total de 248.000 euros".

El proyecto contempla la sustitución completa de los faroles actuales por el avanzado 'Modelo Villa', que incorpora tecnología LED de última generación y sistemas de telegestión inteligente punto a punto, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Molina ha destacado que este proyecto supondrá un salto cualitativo en la gestión del espacio urbano y la sostenibilidad, "no estamos hablando de un simple cambio de bombillas, sino de la sustitución integral del farol por un modelo que respeta la estética de nuestro patrimonio, pero introduce la tecnología más puntera del mercado", ha señalado.

Los nuevos faroles contarán con un bloque óptico de LED con regulación de nivel y una temperatura de color variable. Además, incorporarán sensores para la detección de presencia y la medición del nivel de ruido ambiente, lo que aportará valiosos datos para la gestión municipal.

La gran novedad radica en la implantación de la telegestión punto a punto, "a través de una plataforma web, podremos regular de forma individual o por grupos el nivel de iluminación, la temperatura del color y la sensorización en función de los horarios, los calendarios o eventos puntuales, adaptando la luz de Toledo a las necesidades reales de cada momento", ha detallado Loreto Molina.

La concejal ha asegurado que el plan está diseñado para interferir lo mínimo posible en el día a día de la ciudad y que los trabajos ya han comenzado y se ejecutarán en dos grandes fases. Por un lado, antes del 4 de junio, se priorizará el recorrido procesional del Corpus Christi "para que luzca con su nueva imagen antes de la Semana Grande de Toledo", esta fase incluye un total de 158 faroles repartidos por el eje principal, calle Cardenal Cisneros, calle Trinidad, calle Rojas, Alfonso XII, Alfonso X, Alfileritos, Sillería, calle Comercio, Cuatro Calles, Martín Gamero, Tornerías o la plaza Mayor, entre otras, completando también zonas adyacentes como Hombre de Palo y Plaza del Solarejo.

La segunda fase se ejecutará antes del 31 de julio e incluye el resto del Casco Histórico y las rondas. Posteriormente se acometerá el grueso de la instalación hasta completar un total de 418 puntos de luz programados. Esta fase incluye el recorrido completo desde la Puerta del Cambrón, Reyes Católicos, paseo del Tránsito, excluyendo el parque, calle Descalzos y la Cornisa hasta el puente de Alcántara a la altura de los semáforos de Gerardo Lobo, la calle Santo Tomé y los Puentes de Alcántara y San Martín.

Cabe destacar que ya se han realizado con éxito las pruebas piloto con 8 faroles instalados en la plaza de El Salvador y en el tramo de la calle Ciudad entre Caracena y Santa Úrsula.

El Ayuntamiento dispone de un total de 475 luminarias adquiridas para este fin, tras la planificación de las 418 zonas prioritarias, se trata, ha señalado Loreto Molina, de "un compromiso de este equipo de Gobierno, seguir apostando por la modernización, la sostenibilidad y la belleza de nuestro Casco Histórico, garantizando una iluminación eficiente y respetuosa con el medio ambiente y con nuestros vecinos*, ha concluido.