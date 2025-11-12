Toledo estrena su Policía en los barrios para acercar los agentes locales y la seguridad a la ciudadanía

TOLEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo ha estrenado este miércoles su Policía en los barrios, una nueva furgoneta de la Policía Local que estará presente de forma itinerante en todos los barrios de la ciudad con la intención de "acercar el servicio policial y la seguridad a todos los ciudadanos".

Un servicio que han presentado este miércoles el alcalde de la Ciudad, Carlos Velázquez, que ha estado acompañado de la vicealcaldesa, Inés Cañizares, y del intendente de la Policía Local, José Luis Martín Mora.

Velázquez ha señalado que la Policía Local "tiene que tratar de estar en la calle" porque la seguridad "es un intangible y una cuestión subjetiva, que no afecta por igual a todas las personas", razón por la que desde el Ayuntamiento se quiere "tratar de acercar lo más posible la seguridad y la Policía Local a todos los ciudadanos".

Este servicio va a estar una vez a la semana en cada uno de los barrios presente en "lugares de concurrencia y relevantes" de los mismos para que sea "lo más próximo y visible posible" y se convierta de esta manera en "una ventana abierta a mejorar la seguridad en los barrios".

"En esta oficina móvil se va a prestar un servicio fundamentalmente de atención y de escucha para que fluya la información y manejar información es trabajar por mejorar la seguridad del futuro, no solamente del presente", ha comentado el alcalde.

Un servicio en el que se van a recoger denuncias, quejas y sugerencias, así como la información que los vecinos también quieran presentar de manera anónima para que sea tratada por parte de la Policía Local y "si es necesario, con el resto de policías, como la Policía Nacional", con la que el cuerpo local mantiene "una coordinación y una cooperación continua y muy positiva para la ciudad".

NUEVA FURGONETA DE ATESTADOS DE LA POLICÍA LOCAL

Además, el alcalde también ha presentado este miércoles la nueva furgoneta de atestados de la Policía Local, a la que, en palabras del alcalde, "hacía falta dar una vuelta", y el nuevo vehículo para la unidad canina.

Por su parte, José Luis Martín Mora ha agradecido al alcalde y la vicealcaldesa "todos los medios" que están proporcionando a la Policía Local para que pueda desarrollar su trabajo "lo mejor posible".

Con respecto a este nuevo servicio, cree que es "un paso más" en el "afán" tanto del Gobierno local como de la propia Policía de acercarse más a los ciudadanos.

"Pretendemos que sea una especie de oficina móvil, pero también una policía de barrio. El servicio tiene que estar en todos los barrios, ser itinerante y estar cada día en un barrio, en un sitio donde se vea para que la gente sepa que tiene un servicio al que recurir para cualquier necesidad", ha explicado.

Finalmente, Inés Cañizares ha reivindicado la puesta en marcha de la Policía en los barrios, de la que venían hablando "desde el principio de la legislatura".

"Lo que queremos poner en valor es que nosotros prometemos cosas y al final las vamos cumpliendo", ha apostillado.

FORMACIÓN EN VIOGÉN

Por otro lado, el alcalde ha explicado que este miércoles también está siendo el primer día de formación de los agentes de la Policía Local en el convenio VioGén, por lo que están recibiendo una "formación necesaria" para poner en marcha este nuevo servicio.

Además, ha desvelado que el presupuesto del próximo año en el Ayuntamiento contempla que a lo largo del año se pueda producir un aumento de la plantilla de la Policía Local.