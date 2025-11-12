Alcalde Toledo se muestra de acuerdo con Cátedra del Tajo sobre el caudal este verano y ve "complicado" creer a la CHT

TOLEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha mostrado su acuerdo con las tesis de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss sobre las variaciones de caudales en el río Tajo este verano a su paso por la capital regional, apuntando que "es complicado creerse lo que afirma" la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), "que en ningún momento se ha estado por debajo de los caudales mínimos y ecológicos".

Velázquez ha contestado de esta manera a preguntas de los medios después de que este martes la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss afirmara que estas variaciones de caudal van "en sentido contrario a lo que se persigue, que es conseguir el buen estado ecológico del río o no deteriorarlo".

"A la vista está que la situación era la que era. Llamaba poderosamente la atención, especialmente en algunas horas del día", ha apuntado respecto a las bajadas de caudal registradas en el río en la ciudad.

El alcalde ha recordado que en su momento pudieron llegar a pensar que la situación podía ser derivada de "regulaciones de las zonas de regadío de la comarca de la Sagra" pero en la CHT "dicen que es relativo a la turbina, a la planta de generación eléctrica que existe ya aquí en Toledo, en Safont", aunque considera que este asunto "no está cerrado".

"La realidad es que lo que queremos es que no vuelva a suceder lo que ha sucedido este verano, porque eso tiene consecuencias sobre la avifauna del río", ha señalado, aunque ha vuelto a incidir en que "llama la atención" que la CHT "responda con esa contundencia cuando vimos lo que vimos".

"Yo estoy más por lo que dice la Cátedra del Tajo, porque lo pude ver y lo pudimos comprobar perfectamente a algunas horas del día este verano, que fue verdaderamente llamativo cómo disminuía --el caudal--, independientemente de que lo que pusiera en Internet", ha dicho sobre las mediciones de caudal del organismo de cuenca.