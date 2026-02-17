Toledo impulsa el voluntariado de estudiantes estadounidenses con un acuerdo con la Fundación Ortega-Marañón

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, junto a la directora general de la Fundación Ortega-Marañón, durante el acto de firma del convenio. - EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo y la Fundación Ortega-Marañón han suscrito un acuerdo este martes que facilitará la realización de actividades voluntarias para estudiantes de intercambio estadounidenses en la ciudad.

Durante la firma, el alcalde, Carlos Velázquez, acompañaro por la directora general de la Fundación, Lucía Sala, ha especificado que a través de este convenio, "se da la oportunidad de ejercer voluntariado en las distintas instancias del Ayuntamiento de Toledo".

De esta forma, estudiantes de la Universidad de Minnesota que participan en los programas de intercambio de la Fundación podrán contar con una experiencia de integración que "les permite tener un conocimiento verdaderamente excepcional de lo que es España, de lo que somos los españoles y de lo que es una ciudad como Toledo", según ha valorado Velázquez.

"Creo que en estos momentos de polarización a nivel global, establecer cauces de concordia, de diálogo, de eliminar barreras, de tapar trincheras, es verdaderamente fundamental", ha señalado el primer edil.

Además, ha destacado que este convenio continúa la línea de acción de la ciudad para fomentar el intercambio lingüístico, tanto en colaboración con la propia Fundación Ortega-Marañón, como con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

En este sentido, ha destacado el fomento del turismo idiomático, que "es uno de los vectores del turismo más importantes en nuestros momentos". "Es un turismo de calidad", ha apuntado el alcalde.

Por otro parte, ha destacado el impacto de estos programas en los estudiantes, asegurando que "todos los alumnos que pasan por la ciudad de Toledo, por la Fundación Ortega-Marañón, se convierten en embajadores de la ciudad".

Finalmente, Velázquez ha relacionado esta línea de acción con los valores de la ciudad, transmitidos a la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2031.

"El espíritu y en el leitmotiv principal de su candidatura para ser capital de la cultura está ese origen de ciudad de las tres culturas, pero sobre todo ese origen de la escuela de traductores, de intercambio de conocimientos", ha planteado el alcalde. "Un intercambio de conocimientos que hace mil años sirvió para construir el mundo que hoy conocemos", ha añadido.

De su lado, Lucía Sala ha agradecido la disposición del Ayuntamiento para facilitar la realización de voluntariado en instalaciones municipales, apuntando específicamente a los puntos de información turística.

También ha valorado la aportación de la Fundación para la ciudad, señalando la posibilidad de "sacar Toledo dentro del mapa internacional y para poder compartir la riqueza de una ciudad como esta por sus tres culturas, en un mundo como el de ahora, a los estudiantes, en este caso estadounidenses, fundamentalmente".

Finalmente, Sala ha garantizado al Ayuntamiento de Toledo su apoyo para la candidatura a Ciudad de la Cultura Europea 2031, y ha invitado al alcalde a sus instalaciones Madrid para conocer de primera mano los recursos de la Fundación y ahondar en su colaboración.