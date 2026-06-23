Toledo lleva a cabo una evaluación integral del arbolado urbano tras la caída de una rama en la plaza de La Bellota

El concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano - AYTO TOLEDO

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha informado este martes de que el Ayuntamiento está realizando una evaluación integral del arbolado urbano tras la caída de una rama registrada este fin de semana en la plaza de La Bellota, "aunque afortunadamente no hubo que lamentar daños personales".

Así lo ha indicado Lozano a preguntas de los medios en la rueda de prensa para presentar la nueva convocatoria de ayudas a deportistas individuales, de equipo y clubes deportivos de Toledo correspondientes al año 2026, ha informado el Ayuntamento en nota de prensa.

Lozano ha explicado que existen ejemplares afectados por daños derivados de Filomena, por lo que se están realizando labores de inspección y actuaciones preventivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos en lugares como el Paseo de Recaredo o la Bajada de San Martín.