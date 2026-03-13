Toledo se queda por el camino en la fase final para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031

Archivo - Vista panorámica de la ciudad de Toledo. - PSOE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Toledo no ha pasado a la fase final del proceso de selección para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, tal y como ha anunciado el Ministerio de Cultura este viernes. Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo han sido las elegidas.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha trasladado su agradecimiento por el trabajado realizado desde el Ayuntamiento capitalino, tras seguir el resultado de las ciudades que han superado esta segunda fase.

"Tenemos relato, capacidad y maestría a pesar de que la selección no nos haya designado como Capital Europea de la Cultura", ha afirmado Velázquez.

El Patio del Ayuntamiento de Toledo ha reunido este viernes a miembros de la Corporación municipal, diputados de la Diputación de Toledo, entre ellos su presidenta, Conchi Cedillo, y diferentes representantes culturales de la ciudad, así como los distintos medios de comunicación.