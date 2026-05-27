Toledo recibe con entusiasmo a los Reyes que despliegan cercanía saludando a vecinos, turistas y curiosos

Los Reyes de España asisten en Toledo al acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

Con gritos de "¡Vivan los Reyes!" y "¡Viva España!", toledanos y turistas han recibido entre curiosidad y emoción a los Reyes a su llegada al emblemático Teatro de Rojas de Toledo, que este martes ha acogido el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Una ceremonia que estaba prevista se celebrara en enero, pero que tuvo que ser aplazada por el accidente ferroviario de Adamuz.

En la entrega de estos galardones se ha distinguido en esta ocasión a personalidades como las actrices Aitana Sánchez-Gijón, o Carmen Machi; la escritora Elvira Lindo; la comunicadora Eva Hache; la diseñadora Juana Martín; o los artistas José Mercé, Camela, y Los Planetas.

A las 11.30 horas, y puntuales para su cita, los Reyes Felipe VI y Letizia hacían su llegada el teatro que este año cumple 450 años de historia.

Los monarcas han sido recibidos con gritos de "guapa", "¡Vivan los Reyes!" y "¡Viva España!" por un público que aguardaba su llegada con entusiasmo.

A los pies del teatro les esperaban el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Tras los saludos protocolarios, los Reyes --acompañados de las autoridades-- entraban al coliseo para asistir a un acto en el que la memoria de las víctimas de Adamuz y la ausencia del galardonado Robe Iniesta han sido protagonistas.

Una hora y media después, ha finalizado el acto de entrega, y galardonados y autoridades se han desplazado a la Catedral para hacerse una foto de familia. A la salida del teatro, los Reyes se han parado a saludar a los curiosos que les estaban esperando e incluso han firmado algún que otro autógrafo.

Ritual que se ha repetido a su llegada a la puerta del Reloj de la Catedral, donde decenas de personas --entre ellos muchos turistas-- esperaban a sus majestades. Muy simpáticos y cercanos, Felipe VI y Letizia se han parado a dar la mano a todos los presentes.

Los Reyes han aprovechado su visita al templo primado para visitar la exposición 'Primada', conmemorativa del VIII Centenario de la Catedral Primada, inaugurada este lunes.