Toledo recurrirá la denegación de la prórroga de Vivienda para rehabilitar La Alhóndiga y chalés de Escuela de Gimnasia

Paradas las obras de la Ribera del Casco por las inundaciones y se concede licencia de obra para las 86 VPO de Río Cabriel 6 en el Polígono

TOLEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha anunciado que el Ayuntamiento de Toledo recurrirá la decisión del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de no conceder la prórroga para la ejecución de dos proyectos incluidos en el Plan de rehabilitación y regeneración urbana 2.

En concreto, se trata del que afecta a la Alhóndiga y a los chalés ubicados en la Escuela de Gimnasia y que deberían estar ejecutados en el mes de marzo el año 2026.

En el caso de los chalés, ha asegurado el portavoz, "sí que llegamos a ejecutarlos en plazo, pero no en la Alhóndiga, ya que tendría que estar construida y terminada y no vamos a llegar, teniendo en cuenta, que al tratarse de un Bien de Interés Cultural, la gestión se complica mucho más", ha expresado en rueda de prensa.

Por eso se ha solicitado la prórroga que ha sido denegada, ha afirmado Alcalde, que no entiende la razón, "ya que en otros proyectos sí que se han concedido, como es el caso de los fondos EDUSI". "Salvamos casi el 40 por ciento de los mismos, con obras importantes como la Pasarela del Puente de Alcántara, la conexión de la vía verde entre Azucaica y Santa Bárbara, el Mercado del Polígono, o la remodelación de la plaza del Sagrario en el barrio de Santa Bárbara".

Por otro lado, ha recordado el portavoz municipal, también "nos encontramos con muchos fondos Next Generation, que no tenían proyectos y tuvimos que trabajar muy duro para sacarlos adelante y no perder ni un solo euro, como es el caso del Pabellón de la Escuela Central de Educación Física, o la conexión de la Vega, que tenemos una prórroga concedida hasta el 30 de junio del próximo año", tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

De ahí la incredulidad del también concejal de Fondos Europeos, que asegura que lucharán "por cada euro", pero mientras tanto, buscarán una solución para que la escuela de danza que se iba a instalar en la Alhóndiga, "se pueda ubicar en otro espacio alternativo".

ZONA CATASTRÓFICA Y OBRAS PARADAS

En la Junta de Gobierno local se ha aprobado solicitar al Consejo de Ministros, a través de la delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha, la declaración de Toledo como zona catastrófica con motivo de las inundaciones producidas por el aumento del caudal del Río Tajo en el mes de marzo.

Además, se ha dado cuenta de la suspensión por causas de fuerza mayor, de las obras comprendidas en el proyecto técnico de la Ribera del Casco Histórico que dan continuidad entre el puente nuevo de Alcántara-Diamantista-Daicán, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation.

Una obra de cerca de medio millón de euros que ahora "tiene que parar a causa de los daños producidos por las inundaciones en esta zona, que ha dejado la ribera el río destrozada, con caminos, veredas y senderos inutilizados por la crecida del río", ha indicado Juan José Alcalde.

En asuntos de urgencia, se concede licencia de obra a la entidad ACH Ventura SportrSL para construir un edificio de 86 viviendas de VPO, 3 locales, 96 plazas de garaje y 86 trasteros en la calle Río Cabriel Número 6. Unas obras incluidas en el programa de ayudas a la rehabilitación residencial derivados del Plan de recuperación, Transformación y resiliencia y del plan regional de Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, se ha dado el visto bueno al inicio del expediente para el contrato del servicio de protección de datos evaluación de impacto de la protección de datos y creación y mantenimiento del registro de las actividades de tratamiento del Ayuntamiento por un importe de 34.000 euros.

También se acepta el acuerdo de clasificación de ofertas para la ocupación privativa de dominio público en régimen de concesión administrativa demanial para la instalación y explotación de una tirolina en la ribera del río Tajo, siendo la oferta que mejor clasificación ha obtenida la presentada por ZIPLINE Toledo SL.

Y se adjudican los premios del desfile-concurso de peñas, charangas o grupos en las fiestas de carnaval 2025, organizado por el Ayuntamiento por un importe total de 9.946 euros.

En cuanto al área de gobierno de Seguridad, Transportes e Interior se acepta el acuerdo de clasificación de ofertas en el lote 1 para la contratación de ejecución de los trabajos consistentes en implantación y mantenimiento de herramientas de gestión contable y patrimonial, y de gestión de nóminas y personal del ayuntamiento de Toledo, por un importe de 1.642.000 euros, siendo la oferta presentada por la empresa INNOVA ASTÍGITAS S.L. la que mayor puntuación ha obtenido.

Además, se autoriza el inicio del expediente para la contratación del servicio del sistema de comunicaciones de emergencia a través de radiocomunicaciones móviles terrestres en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital para la protección civil, por un importe de 5.992,69 euros y para la policía local, por un importe 156.942,03 euros.

Se autoriza el inicio el expediente para la contratación de los trabajos consistentes en mantenimiento de la aplicación informática 'vinfopol', instalada en los ordenadores corporativos de la policía local por un importe de 5.261,32 euros. Y se da el visto bueno al inicio del expediente para el suministro de tres vehículos patrulla para la policía local, mediante arrendamiento sin opción a compra por un importe de 140.344 euros.