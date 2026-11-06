Toledo reflexionará sobre el futuro urbanístico los días 12 y 13 de noviembre en las I Jornadas de Urbanismo

Presentación I Jornadas de Urbanismo de la Ciudad de Toledo - AYTO TOLEDO

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado, ha presentado las I Jornadas de Urbanismo de la Ciudad de Toledo. El edil ha señalado que son "unos días de encuentro, reflexión y debate en torno al futuro urbanístico de la ciudad".

Las conferencias se celebrarán los días 12 y 13 de noviembre en Toledo, con casi una decena de ponencias y varias mesas redondas, en las que participarán, entre otros, miembros del estudio redactor del POM de Toledo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Delgado, en rueda de prensa, acompañada del presidente del Colegio de Arquitectos, Ángel Sánchez, ha señalado que "eran una idea que teníamos en la concejalía y a la que el Colegio se sumó de inmediato". Las jornadas, que tendrán lugar en la sede del COACM, cuentan con una inversión de 13.000 euros desde la concejalía, ascendiendo a unos 26.000 euros en total.

El edil de planeamiento ha concluido que "creemos que son una buena idea y deseamos que se institucionalicen. Serán una oportunidad de información, participación y avance en las cuestiones urbanísticas y su desarrollo de cara al futuro".

Las Jornadas comenzarán el día 12 en el Ayuntamiento de Toledo, donde se recibirá a los asistentes, quienes, tras asistir a la inauguración oficial, podrán disfrutar de la primera conferencia: 'La comprometida situación de la vivienda y el urbanismo: soluciones plausibles', a cargo de Gerardo Roger, director del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería (1982-1989) y de la Generalidad Valenciana (1990-1995).

Ángel Sánchez, director del Colegio de Arquitectos, ha querido señalar que "estos días se hablará de movilidad", y ha calificado esta primera edición como "necesaria y básica". Y sobre las jornadas, Sánchez ha añadido que "se dividen en cuatro módulos, teniendo en cuenta la participación ciudadana y las partes más técnicas".

Además, este fin de semana, se llevará a cabo un taller abierto a la ciudadanía. Será mañana sábado, día 7 de noviembre en la plaza de Barrio Nuevo, en el Casco Histórico. Bajo el lema 'el futuro colectivo', se realizarán una serie de actividades, con el fin de acercar la arquitectura a los vecinos, y tiene como objetivo la recogida de la opinión vecinal.

También, las I Jornadas de Urbanismo de la Ciudad de Toledo han trabajado con hasta 12 centros educativos de la localidad. Sánchez ha concluido que "se les facilitó un kit didáctico en el que están trabajando y de los cuales, el próximo miércoles sacaremos las conclusiones. Todo en un ejercicio que se ha centrado en el entorno de los centros".

Todo aquel que quiera asistir los próximos días 12 y 13 de noviembre, deberá inscribirse previamente y lo deberá hacer a través del email: coacmto@coacmto.com.