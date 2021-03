Toledo reivindica el papel de las mujeres en pandemia y Tolón avisa: "No hay marcha atrás, la igualdad no se negocia"

TOLEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo ha acogido su particular acto institucional con motivo de la celebración del 8 de Marzo, una cita en la que la alcaldesa, Milagros Tolón, ha cargado contra los "cantos de sirena" que determinadas formaciones políticas comparten en público frente a la Igualdad, avisando: "No hay marcha atrás, negociar con la libertad, la igualdad y la seguridad de las mujeres no tiene cabida en nuestro sistema".

Milagros Tolón también ha tenido palabras de gratitud y recuerdo "a todas las mujeres que durante este año han estado y están en primera línea de la crisis sanitaria", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, se ha dirigido a las integrantes del Consejo Local de la Mujer, a quienes ha agradecido su labor discreta y desde la unidad, siendo el Consejo de la Mujer más antiguo de Castilla-La Mancha.

En su intervención, la alcaldesa ha puesto en valor el papel de las mujeres anónimas en la historia, "ellas han hecho que hoy estemos aquí, que sus hijas y nietas sean abogadas investigadoras, políticas, esas mujeres han hecho historia", ha dicho.

Asimismo, Milagros Tolón ha avanzado que el Ayuntamiento va a destinar 150.000 euros a una nueva convocatoria de ayudas a la conciliación a través de la Concejalía de Servicios Sociales y se va a retomar el Concurso de Narrativa Femenina 'Princesa Galiana'.

"Soy feminista porque creo en la igualdad, soy feminista porque creo en la libertad, igualdad y libertad es igual a justicia social, y eso no nos lo va a quitar nadie", ha manifestado la alcaldesa, para reiterar que a las mujeres "nos ha costado mucho tiempo y esfuerzo conquistar derechos, y ahora todo ese camino andado no se puede mermar".

8M ATÍPICO

El manifiesto del Consejo Local de la Mujer de este 8M atípico ha recordado que la mayoría de las personas que han perdido su trabajo durante el confinamiento son mujeres que, al tener empleos precarios y sin ningún tipo de colchón económico que les permitiese dar de comer a sus hijos, incluso han llegado a perder su casa.

Así, este año, en el que como han dado lectura desde el Consejo Local de la Mujer "hemos visto enfermar y fallecer a personas queridas o conocidas y tenemos que permanecer alejadas de familiares y amistades, también hemos asistido a la entrega de muchas personas, muchas de ellas mujeres, para cuidar de nuestra salud, alimentarnos, informarnos o atender a nuestros ancianos o necesitados; en este Día de la Mujer: Muchas gracias a todas".

El acto institucional de este 8M se ha desarrollado con aforo reducido, así como con las medidas pertinentes frente a la Covid-19. Ha contado con la artista local Lucía Santiago y con representantes del Consejo Local de la Mujer y de la Corporación Municipal.

LA DIPUTACIÓN CONVOCA UN CERTAMEN

De su lado, el Gobierno de la Diputación provincial de Toledo acaba de convocar el 'I Concurso de relato corto y fotografía del Día Internacional de la Mujer' que en esta primera edición propone como eje de los trabajos el tema 'MUJER: visible y empoderada' y que este año es una de las novedades incluidas en la programación de actividades diseñada por la Institución provincial para conmemorar con visibilidad y compromiso este 8 de Marzo en toda la provincia de Toledo.

Un concurso cuya convocatoria se aprobaba el pasado viernes en la Junta de Gobierno de la Diputación y cuyo plazo de presentación de solicitudes se abrirá tras la publicación de sus bases mañana martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y que tiene como fecha límite de entrega de trabajos el 16 de abril de 2021.

La vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social, Ana Gómez, resaltaba la propuesta que el Gobierno provincial hace con este concurso con el que "queremos dar pie a la participación de la ciudadanía en general, puesto que va dirigido a personas a partir de los 12 años, en este necesario activismo en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y en esa lucha por avanzar en el logro de dotarnos de una sociedad más justa y sin discriminación hacia las mujeres".

La segunda de las modalidades de participación es la de adultos, bien a través de asociaciones sin ánimo de lucro o de manera individual a partir de 19 años. En las bases del certamen se especifica que los trabajos que se presenten al concurso de relato corto deberán estar escritos en castellano, ser rigurosamente inéditos y no podrán haber sido premiados en ningún otro concurso.

Mientras que para el concurso de fotografía cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías, las cuales deben ser originales, inéditas y de autoría propia de la persona que las presente y todas las fotos deberán estar realizadas dentro del territorio de la provincia de Toledo por lo que deberá indicar el lugar exacto en donde se tomaron.

