Toledo será la sede de los Premios Nacionales de Gastronomía el 9 de noviembre

Toledo acogerá la 52 edición de los Premios Nacionales de Gastronomía - REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo será el escenario el próximo 9 de noviembre de los Premios Nacionales de Gastronomía , otorgados por la Real Academia de Gastronomía, el próximo 9 de noviembre.

Tras la celebración anterior en Granada, los Premios Nacionales de Gastronomía continúan su vocación de recorrer España, acercando cada edición a un territorio diferente y poniendo en valor la riqueza y diversidad del patrimonio gastronómico nacional, según ha informado la Real Academia de Gastronomía en nota de prensa.

Castilla-La Mancha toma ahora el relevo como comunidad anfitriona, con la ciudad de Toledo como escenario de una gala que reunirá a representantes del sector gastronómico, institucional, empresarial y cultural.

"La extraordinaria acogida de la pasada edición celebrada en Granada nos anima a seguir consolidando un modelo que acerca los Premios Nacionales a diferentes territorios de España. Celebrar en Toledo los Premios Nacionales es una forma de seguir reivindicando que la gastronomía también es una manera de entender las ciudades, comunidades, sus paisajes y su memoria", ha señalado el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo.

Concedidos anualmente por la Real Academia de Gastronomía, los Premios Nacionales de Gastronomía distinguen la excelencia de los profesionales, proyectos e iniciativas que contribuyen de forma decisiva al desarrollo, la innovación y el prestigio de la gastronomía española.

Constituyen el máximo reconocimiento que otorga la institución y contemplan las categorías de Dirección de Cocina, Dirección de Sala, Sumillería, Investigación e Innovación, Comunicación Gastronómica, Toda una Vida y Talento Joven.

Los galardones son fallados por jurados independientes y públicos, renovados en cada edición, integrados por miembros de la Real Academia de Gastronomía, expertos de reconocido prestigio y premiados de años anteriores.

Los jurados comenzarán a reunirse la semana que viene y los ganadores se irán dando a conocer a lo largo del mes de julio y septiembre.

La celebración de los Premios Nacionales de Gastronomía 2026 será posible gracias al apoyo institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la colaboración del Ayuntamiento de Toledo y nuestras alianzas con CaixaBank, Mahou-San Miguel y KIA.