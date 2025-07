Toledo se une a la campaña de Plena Inclusión con 14 mensajes protagonizados por personas con discapacidad en 25 mupis

TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha presentado este martes la nueva campaña publicitaria impulsada por la Plataforma Regional de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, que por primera vez "pone a las personas con discapacidad en el centro, siendo los protagonistas de sus propias reivindicaciones".

Así lo ha señalado el alcalde, quien ha explicado que la campaña que se puso en marcha la semana pasada durará hasta el próximo 7 de julio y se han instalado 14 mensajes en 25 mupis por toda la ciudad, en los que aparecen personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con mensajes que ellos mismos han elaborado, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por ello, el alcalde de Toledo ha querido agradecer a Plena Inclusión Castilla-La Mancha, a la Fundación La Caixa y a la Junta de Comunidades por poner en marcha esta iniciativa "que son tan importantes, útiles y positivas y que nos permite a todos trabajar por una ciudad plenamente inclusiva, sabemos que queda mucho por hacer, pero entre todos y con la participación activa de todos aquellos que desean hacer algo por los demás, el camino será más sencillo".

Por su parte, el director gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado, ha indicado que esta campaña "es uno de los saltos más importantes que hacemos desde la entidad y que, sin duda alguna, supone un antes y un después en la manera de entender la discapacidad, porque por primera vez, las personas con discapacidad intelectual o el desarrollo son el centro de su vida, son el centro de sus decisiones, son el centro de sus designios".

De ahí la necesidad de realizar esta acción de visibilización en la que "mostramos a la sociedad la realidad de un sector que tradicionalmente ha sido olvidado, dejado de lado y que ha hecho un camino que siempre ha sido ascendente, pero que, sin duda, no ha terminado y que tiene todavía por delante unos cuantos capítulos que escribir en la consecución de derechos y en la lucha permanente a las que a veces se han visto sometidas las personas con discapacidad y también sus familias".

Por último, la secretaria de la Plataforma Regional, María Pérez ha destacado que esta campaña es muy importante "porque hasta hace poco no éramos visibles y no teníamos voz ni voto y ahora hemos visto que poco a poco vamos teniendo visibilidad". De hecho, ha señalado María Pérez, en esta campaña "no hablamos solo de una imagen o de una frase, también hablamos de nuestros logros, de nuestras vidas, luchas y lo que queremos. Es decir, como personas con ideas, propuestas y derechos", ha concluido.