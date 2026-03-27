Tolón asegura que los nombramientos de Cuerpo y España evidencian la preocupación del Gobierno por la economía

El Rey Felipe VI; el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la jura de los nuevos cargos del Gobierno. - Pool

TOLEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha destacado este viernes la trayectoria del nuevo vicepresidente primero --hasta ahora ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo-- y del secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, como nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero, y ha reseñado que ambos evidencian la preocupación del Gobierno central por la economía.

Preguntada por estos cambios en el Ejecutivo, durante su asistencia en Toledo al IV Campeonato Internacional de Parabádminton en el Complejo Deportivo Rafael del Pino, Tolón ha indicado que estos nombramientos "demuestran que tenemos un Consejo de Ministros y de Ministras muy solvente y muy preparado que nos preocupa mucho la economía".

En un contexto en el que España es uno de los países de la Unión Europea "que más está creciendo", la ministra ha valorado que tanto Cuerpo como España son "grandes políticos, dos grandes personas y estoy convencida de que esto va a hacer que sea muchísimo más positivo las decisiones que se tomen".

Tolón ha destacado tanto la trayectoria de su ya compañero en el Consejo de Ministros como "gran persona" y "gran profesional", como la de España, quien ya fue consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana.