La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Milagros Tolón - EUROPA PRESS

TOLEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Milagros Tolón, se ha mostrado convencida de que su partido no solo ganará las elecciones de este domingo, 29 de noviembre, sino que podrá gobernar afirmando que se trata de elegir "derechos frente a derechas y progreso frente a retroceso".

Lo "más importante" para Tolón, ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press, es que el PSOE quiere seguir reforzando los servicios públicos poniendo encima de la mesa un modelo para que España siga creciendo "sin dejar a nadie atrás". "Nuestro modelo es seguir avanzando en derechos, libertades y seguir reforzando los servicios públicos con una atención especial a los más vulnerables".

Ha aludido así a la educación, la sanidad y la dependencia para recordar la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de 6.100 millones de euros para ayudar a las comunidades autónomas para que no haya listas de espera para la dependencia.

En cuanto a la provincia de Toledo, ha destacado que el PSOE seguirá reforzando la educación pública, destacando que el Gobierno ha invertido 22 millones en becas frente a los nueve millones del PP, o que seguirá apostando por la Formación Profesional en la que el Ejecutivo central ha puesto encima de la mesa 13,5 millones de euros con más de 6.000 plazas públicas.

"Tenemos un índice importante de bajada de fracaso escolar y creemos que es por las medidas implantadas, no solamente en la provincia sino también en la región, sobre todo fomentando la Formación Profesional", ha apuntado, para unir a ello la bajada de ratios de 0 a 3 años en la provincia.

Ha aludido también a las infraestructuras para asegurar que la provincia "seguirá creciendo" en este sentido como estos últimos años. "Se han arreglado muchísimas carreteras de muchas zonas de la provincia y vamos a seguir creciendo sin dejar a nadie atrás".

La también ministra de Educación ha puesto de manifiesto que el paro ha bajado en la provincia del 18 a casi el 13 por ciento pero que el Gobierno "no se conforma". "Queremos que siga bajando y vamos a seguir trabajando conjuntamente para que la provincia sea muy decisiva a la hora de ser fundamental para la economía de nuestra región y nuestro país".

Con todo, Tolón se ha mostrado convencida de que el PSOE no solamente va a ganar las elecciones, sino va a poder gobernar el país. "Vamos a seguir haciendo políticas de transformación, teniendo en cuenta el cambio climático y lo importante que es para nosotros ser un país soberano donde los españoles decidamos sobre nuestro futuro", ha afirmado.

"Estoy convencida de que el 29 de noviembre los socialistas y los demócratas van a votar no solamente al PSOE, sino también al progreso de este país porque nos jugamos mucho y muchos retrocesos ante partidos políticos de derechas --PP y Vox-- que niegan la violencia machista y las libertades que hemos conseguido las mujeres durante estos años", ha argumentado.

En el caso concreto de la provincia de Toledo, Tolón ha asegurado que el PSOE va a ser la fuerza más votada, convencida de que elegir al PSOE supone elegir "derechos frente a derechas y progreso frente a retroceso, por tanto es importante que el 29 de noviembre vayamos a votar y votemos PSOE".