Tolón reivindica la figura de Fuentes Lázaro haciendo suya una de sus máximas: "No rendirse a pesar del desencanto"

Acto de entrega de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a la familia de Jesús Fuentes Lázaro. - EUROPA PRESS

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha reivindicado la figura de Jesús Fuentes Lázaro, primer presidente de Castilla-La Mancha entre diciembre de 1983 y mayo de 1983, y ha recuperado una de las frases que este pensador toledano legó en junio de 2025: "no rendirse a pesar del desencanto".

Tolón ha realizado esta manifestaciones durante la entrega de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III que la familia ha recibido a título póstumo en acto celebrado en la sede toledana de la Delegación del Gobierno.

Rodeada de "amigos", ha destacado que este condecoración civil, "la más alta" que existe en el país, fue creada por Carlos III en 1771 para reconocer "la virtud y el mérito, palabras describen muy bien a nuestro amigo Jesús, que fue un ejemplo de servidor público".

Además de glosar la labor de articulista de Fuentes Lázaro y de su "compromiso continuo con la democracia", ha destacado su "entrega, honestidad, sencillez, su lealtad a sus ideas y el respeto al adversario. Nunca ha tenido enemigos".

Por ello, y para evitar que una figura como la de Fuentes Lázaro caiga en el olvido, ha incidido en la importancia de los homenajes como el que este jueves se le ha rendido en Toledo, para "mantenerle siempre vivo".

Con ese deseo de no ensombrecer lo que ha representado este profesor, político e historiador toledano, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha asegurado que "uno no muere al menos mientras perdura en la vida de otros, y Jesús tendrá una larga vida".

"Su trayectoria de servidor público, diputado, presidente de Castilla-La Mancha, senador, concejal y su contribución a la constitución de una sociedad más democrática y justa le hacen un dignísimo merecedor de una de las más altas contemplaciones del Estado".

Dicho esto, Sabrido ha dicho que más allá del brillante "currículum" que forjó, lo importante es cómo lo ha ejercido, "siempre con honestidad, sencillez, dignidad y entrega", contribuyendo a demostrar que "una sociedad mejor no solo se hace desde el desempeño de los cargos públicos, también en el día a día. Y en eso, Jesús ahí también ha sido ejemplar, buscando siempre el bienestar de todos".

Ha sido Jorge Fuentes, su hijo, el que ha recibido la distinción de manos de Tolón y Sabrido, mostrándose agradecido con el Gobierno de España.

También ha tenido palabras de gratitud a "los amigos y compañeros de batalla" que han abarrotado el salón de actos de la Delegación del Gobierno.

"Habéis estado en las duras y en las maduras. Gracias por hacer que esto sea mucho más fácil para mí y para mi madre".