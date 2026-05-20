Tolón, sobre si se ve como candidata en Toledo: "Amo mi ciudad, pero estoy dedicada en cuerpo y alma al Ministerio"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en el acto del colegio Alfonso VI en Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, sobre si se ve como candidata a la Alcaldía de Toledo, ha manifestado que ama la ciudad pero ahora mismo está volcada "en cuerpo y alma" en su responsabilidad en el Ministerio.

Tras participar en el acto de aniversario en el colegio Alfonso VI de la capital, a preguntas de los medios, Tolón ha rememorado su etapa como alcaldesa, durante dos legislaturas, como "unos años maravillosos".

"Amo profundamente la ciudad de Toledo pero decirles que yo ahora estoy dedicada en cuerpo y alma al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que es realmente la tarea que me ocupa", ha insistido.

Aunque ha remarcado que vuelve "a Toledo prácticamente todos los días", ha confesado que está "muy obsesionada por sacar adelante" reformas de calado de su departamento ministerial.