Tolón y Torres defienden la nueva financiación y atacan a Page: "Tendrá que explicar por qué rechaza 1.250 millones más"

TOLEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Educación, Formación Profesional y Deporte; y de Política Territorial, Milagros Tolón y Ángel Víctor Torres, han salido en defensa del nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno de España y rechazado por el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, quien ahora "tendrá que explicar a sus ciudadanos por qué rechaza" los 1.250 millones de euros más que contempla al año el nuevo reparto para este territorio.

Ha sido durante el acto de toma de posesión de José Pablo Sabrido como nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha en sustitución de la propia Tolón, donde la ahora ministra ha insistido a preguntas de los medios que con este modelo de financiación "Castilla-La Mancha tendrá 1.250 millones más al año", algo que supone "un 14% más de lo que hay actualmente", además de que cada ciudadano de la región tendrá 583 euros más de media.

"Esto supone algo muy importante, que es la importancia que da este modelo de financiación a brindar algo tan importante como es el estado del bienestar", ha insistido, asegurando de este modo que se trata de "una buena noticia".

Una buena noticia también para los "vecinos de todos los pueblos de Castilla-La Mancha que van a obtener más recursos económicos para afianzar algo tan importante como los servicios públicos".

Torres, de su lado, ha dicho con respecto a la región que ni comparte ni entiende las críticas de Emiliano García-Page sobre la financiación, sobre todo porque el nuevo modelo "tiene como base la misma del modelo de 2009, que fue apoyado por el presidente de esta Comunidad".

En segundo lugar, insiste en que es una propuesta de un presidente socialista, Pedro Sánchez, por lo que ha pedido a García-Page que centre sus críticas en el PP, que fue el partido que no consiguió sacar adelante una sola propuesta al respecto.

Ha invitado en este punto a García-Page ha centrar sus críticas contra el Partido Popular. "Afirmar que es malo para una comunidad recibir 1.250 millones de euros más, o de otra manera decir que se queden las cosas como están, no nos parece, no me parece que es defender el interés general de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. Estamos abiertos a las propuestas constructivas que se hagan", ha abundado.

En alusión al PP, ha dicho que no se puede contar con un partido que "vota en contra de subir las pensiones a los pensionistas, que vota en contra de ayudas para la emergencia en la isla de La Palma, que han votado en contra de mejorar el Salario Mínimo Interprofesional o de medidas para luchar contra los apagones a través de decretos, leyes y otras que hemos tenido que llevar de nuevo al Consejo de Ministros".