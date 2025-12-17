Tolón valora que se "vayan a poner las condiciones" para el cuartel de Guardia Civil en Toledo "después de mucho tiempo"

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón - EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha valorado este miércoles que el Ejecutivo central "vaya a poner las condiciones" para el cuartel de la Guardia Civil en Toledo "después de mucho tiempo".

A preguntas de los medios, Tolón se ha referido así a las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este martes en el Senado en las que aseguró que la previsión que maneja su departamento es que los nuevos pabellones del cuartel estén disponibles para dentro de dos años y medio o tres años como máximo.

"Ayer --Marlaska-- ponía fecha, además con una inversión importante de unos seis millones de euros", ha afirmado la delegada del Gobierno, para destacar que también se refirió el ministro del Interior a que se está haciendo a la obra y a la vez se está dando servicio.