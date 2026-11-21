La candidata número 1 por Toledo al Congreso de los Diputados, Milagros Tolón, participa en un encuentro con mayores, en el Restaurante Venta de Aires, a 21 de noviembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Se trata del primer acto de campaña - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Milagros Tolón, ha puesto en valor el trabajo y las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez en defensa de las pensiones. "Vamos a dar un paso más blindándolas en la Constitución, frente a quienes quieren privatizarlas", ha señalado.

Así lo ha comprometido este sábado en Toledo durante su intervención en el acto celebrado protagonizado por los mayores en el que ha asegurado que "con el PSOE la sanidad, las pensiones, la educación y los servicios sociales están garantizados: son sagrados" y que ha compartido con el secretario de Organización del PSOE de la provincia de Toledo, Félix Ortega, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Derechos que "este país ha conquistado con mucho esfuerzo y en la que a los y las mayores que hoy estáis aquí fuisteis protagonistas de una transformación importantísima que supuso la conquista de la democracia y la construcción de nuestro Estado del Bienestar y que es nuestra obligación defender".

Por eso, Milagros Tolón ha resaltado que ya "hemos garantizado por ley que se revaloricen las pensiones conforme al coste de la vida, porque una pensión no es un privilegio, es una cuestión de justicia y de dignidad" y ha criticado los ataques del PP a las pensiones recordando que con el PP "la pensión media en Toledo sería hoy de 1.045 euros y son nosotros hoy la pensión media es de 1.460 euros porque hemos elegido otro camino, el de proteger el poder adquisitivo de los pensionista y reforzar la sostenibilidad del sistema".

En materia de Sanidad, la candidata al Congreso ha defendido más atención, más seguridad, profesionales y una atención de calidad "vivamos, donde vivamos, algo especialmente importante en una provincia como Toledo" con ciudades que crecen rápidamente y numerosos pueblos con población cada vez más envejecida.

Derecho a la sanidad que también puede ponerse en peligro "y aquí en Castilla-La Mancha lo hemos sufrido, con el Gobierno de Cospedal que llegó a cerrar urgencias nocturnas en 21 municipios y fue necesario que intervinieran los tribunales para frenar aquel ataque".

Defensa de la sanidad que también ha extendido a la dependencia "porque defendemos que las personas mayores puedan permanecer en sus casas y en sus barrios manteniendo sus costumbres e independencia".

En ese objetivo de defender "servicios públicos, espacios de encuentro y, sobre todo, una sociedad que no dé la espalda a sus mayores", Milagros Toledo se ha referido a la puesta en marcha del plan "A tu lado" para atajar la soledad de los mayores y ayudarles a "adaptar sus viviendas, instalar ascensores y eliminar barreras", además de que "reciban visitas periódicas de profesionales de enfermería o trabajo social para detectar situaciones de fragilidad y soledad".

Dependencia que, ha resaltado, también sufrió los ataques del PP de Cospedal en Castilla-La Mancha "donde recortaron 100 millones de euros en la atención a las personas mayores, redujeron las ayudas a domicilio y las prestaciones por dependencia".

"Ese es el modelo del PP, recortar donde más apoyo necesitan las familias", ha criticado para contraponer el modelo del PSOE que con "el Gobierno de Pedro Sánchez se ha aprobado una inversión extraordinaria de 6.200 millones de euros adicionales para la dependencia entre 2026 y 2027".

Una inversión "histórica" con la que "cumpliremos nuestro compromiso de que el Estado asuma el 50% de la financiación del sistema en 2027".

En este punto de confrontación de dos modelos diferentes de gobernar, Tolón ha querido recordar que cuando el llevó a cabo estos recortes en nuestra región "el número 1 de PP por Toledo al Congreso, Carlos Velázquez, era la mano derecha de Cospedal, y el número 1 del PP al Senado, Agustín Conde, era su mano izquierda".

Junto a todo ello, Tolón ha hablado también de futuro porque "sé que muchos de vosotros pensáis en vuestros hijos y nietos, os preocupa su empleo, el acceso a una vivienda, que tengan una buena educación y oportunidades".

Por ello, "estamos reforzando la educación pública, aumentando las becas y transformando la Formación Profesional".

LIBERTAD Y CONVIVENCIA FRENTE A INSULTO Y ENFRENTAMIENTO

Milagros Tolón también ha querido referirse a la libertad y convivencia en democracia tanto costó conseguir y que es "un patrimonio de debemos proteger" para, en alusión a los insultos que está recibiendo en esta campaña electoral, defender que "no podemos acostumbrarnos al insulto, al enfrentamiento permanente de quienes utilizan el miedo para dividir a la sociedad".

"España necesita respeto, diálogo y confianza en sus propias posibilidades protegiendo esa convivencia" y no consentir que como ha pasado esta semana en Madrid "que vuelvan a las calles manifestación en las que se cante el 'Cara al Sol'".

Finalizaba Milagros Tolón pidiendo el voto para el PSOE el próximo 29N, día en el que "tenemos una decisión muy importante por delante", como defender "todo lo que hemos conseguido juntos y todo lo que todavía nos queda por hacer".

"Porque defender las pensiones, la sanidad, los cuidados y los servicios públicos es defender una forma de entender España. Una España que respeta sus mayores, que cuida de quienes lo necesitan y que ofrece oportunidades a sus jóvenes", ha indicado.

ESTADO DEL BIENESTAR

Por su parte, Félix Ortega ha defendido en el encuentro sobre pensiones que "el debate público debe centrarse en las cuestiones que afectan a la vida de la ciudadanía, como las pensiones, los salarios y los servicios públicos".

A su juicio, los insultos y las descalificaciones de la derecha buscan apartar esas propuestas de la conversación política.

Ortega ha reivindicado el papel del PSOE en la construcción del Estado del Bienestar y ha defendido la necesidad de seguir actualizando sus políticas para responder a los retos de cada momento.

En este sentido, ha destacado "la inversión en servicios sociales de calidad y los salarios dignos como pilares de un modelo que permite avanzar en bienestar y crecimiento económico".

El secretario de Organización del PSOE provincial ha contrapuesto esta forma de afrontar las dificultades a los recortes aplicados por anteriores gobiernos del Partido Popular.

Ha sostenido que, incluso en situaciones de crisis económica o sanitaria, es posible impulsar políticas públicas que protejan a la ciudadanía y eviten que nadie se quede atrás.

También ha señalado que los avances tecnológicos y medioambientales exigen adaptar las políticas de bienestar a los nuevos tiempos.

A su juicio, el crecimiento económico debe traducirse en oportunidades para la mayoría y contribuir a una sociedad más justa para las generaciones presentes y futuras.

Por último, ha llamado a mantener un proyecto colectivo basado en la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la justicia social, también para las próximas generaciones.

Ortega ha animado a votar al PSOE el próximo 29 de noviembre "para seguir impulsando estas políticas desde el Gobierno de España".