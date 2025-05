Tolón ve "una vergüenza" el apoyo de diputados del PP C-LM al trasvase en el Congreso: "No sienten los colores"

TOLEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha considerado "una vergüenza" el apoyo de los parlamentarios del PP elegidos por las circunscripciones de la Comunidad Autónoma a la propuesta llevada al Congreso de los Diputados por el presidente de Murcia, Fernando López Miras, para garantizar el trasvase Tajo-Segura. "No sienten los colores", ha apostillado.

Así se ha pronunciado este jueves Tolón a preguntas de los medios durante su asistencia en Toledo al XI Congreso Regional de CCOO Castilla-La Mancha, donde ha lamentado que "quisieran blindar una medida" como es el trasvase Tajo-Segura "que viene de la época de la dictadura", considerando que esta infraestructura es "un retroceso" desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la economía.

"No sienten los colores, no sienten la ciudad, van más a sus intereses económicos particulares por seguir cobrando del Congreso de los Diputados que defender algo tan importante como es el no al trasvase Tajo-Segura". Y lo dice alguien, ha remarcado, que fue "declarada persona non grata por decir no al trasvase", ha recordado.

La delegada del Gobierno en la región ha insistido en que "hay que ser coherente siempre", recordando que "nos eligen para defender nuestra tierra y desde luego lo que hizo el PP, y en este caso amparado por el alcalde de Toledo, fue una traición no solamente a Toledo sino también a Castilla-La Mancha".

LA SENTENCIA SOBRE CAUDALES, "UNA ALEGRÍA"

Sobre la sentencia del Tribunal Supremo que echa por tierra el escalonamiento del caudal ecológico del Tajo y obliga a establecer ya el previsto para 2027, Tolón ha afirmado que "todos nos llevamos una alegría".

"Yo creo que es importante que se cumplan --los caudales ecológicos-- porque con eso lo que estamos cumpliendo es la hoja de ruta de la Unión Europea, la hoja de ruta de la sostenibilidad y del medio ambiente en una zona que cada vez está más desertizada", ha abundado.

En España, ha apuntado Tolón, cada vez crece más "el desierto desde el sur al centro" y Castilla-La Mancha "está en una zona también con problemas de agua", por lo que se ha mostrado "convencida" de que el Gobierno de España "ya está perfectamente diseñando su hoja de ruta" y "más pronto que tarde" habrá "noticias importantes" sobre este asunto.

PUENTE DE LA A-42

De otro lado, sobre la decisión del Consejo de Ministros de declarar de emergencia las obras de sustitución de apoyos de unas estructuras sobre el río Tajo en la autovía A-42, ha señalado que este era un "punto negro" de accidentes, por lo que el Gobierno lo que ha hecho es "reforzar esa obra", subrayando que para el Gobierno de España "Castilla-La Mancha está en la agenda".

No obstante, ha destacado que hay más obras que se están haciendo por parte del Ejecutivo, como la conexión entre los barrios de Santa Bárbara y el Polígono "para que las personas puedan utilizar ese carril bici y también por supuesto ir andando", a través del puente que figura en el proyecto del tramo de la A-40 entre Maqueda y Ocaña.

Sobre el tercer carril entre los barrios de Santa Bárbara y el Polígono, ha incidido en que "muy pronto" entrará en licitación.