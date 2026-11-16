Tolón y Velázquez se enzarzan en vivienda, Ávila propone mejores pensiones y Mariscal plantea más infraestructuras

Los participantes en el debate electoral de la Cadena Ser Milagros Tolón, Manuel Mariscal, Alejandro Ávila y Carlos Velázquez. - PP

TOLEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cadena Ser ha organizado este lunes un debate electoral en el que han participado los cabezas de lista al Congreso de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, en el que la candidata socialista y ministra de Educación Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el candidato del PP y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se han enzarzado sobre las competencias de sus distintas administraciones en materia de vivienda, con Tolón asegurando que estas corresponden a comunidades autónomas y ayuntamientos y Velázquez manifestando que la ley estatal supone un freno para las iniciativas que se quieren poner en marcha.

Por su parte, el candidato de Vox, Manuel Mariscal, ha apostado por un plan nacional que traiga más infraestructuras a la provincia y una tarjeta sanitaria única para todo el país, mientras que el cabeza de lista de Frente Amplio, Alejandro Ávila, ha destacado las propuestas sociales de su candidatura, con una reducción de la edad de jubilación, la subida de las pensiones y mayor inversión en educación.

En el primer bloque, dedicado a la vivienda, Tolón ha insistido en que las comunidades autónomas y los ayuntamientos "tienen que asumir su responsabilidad" porque "tienen las competencias", a lo que Velázquez ha respondido que, si bien esas competencias existen, los "principales problemas" con los que cuentan vienen de la legislación estatal, que "impide que iniciativas tanto públicas como privadas se puedan poner en marcha".

A colación de esto, Tolón ha puesto en valor que, pese a no tener las competencias, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado "medidas importantes", dedicando 5.500 millones del Plan de Recuperación, y ha criticado que tanto PP como Vox hayan votado en contra "doce veces" de propuestas llevadas al Congreso por el Gobierno.

Un extremo que ha reconocido el candidato de Vox, Manuel Mariscal, quien ha justificado ese voto en contra de su partido en que las políticas del Gobierno "eran fallidas" y son las que han desencadenado la actual situación.

Velázquez ha abogado también por "un cambio" en las políticas, proponiendo una nueva ley de vivienda que "reduzca trabas burocráticas, baje los impuestos y movilice suelo" para construir un millón de viviendas.

Por su parte, Alejandro Ávila ve "claro" que la economía de mercado y los fondos buitres "han fracasado para dar respuesta a los problemas de vivienda", porque su objetivo es "tener unos beneficios escandalosos con un derecho fundamental".

Por ello Frente Amplio, ha dicho, quiere aportar "respuestas contundentes" y que el Estado intervenga en el sector, lo que consiste, ha aseverado, en "crear y construir vivienda pública" e invertir dinero para llegar a "los mínimos" pedidos por la UE y también "regular el mercado del alquiler".

TOLÓN JUSTIFICA EL ALQUILER DE SU VIVIENDA

En este bloque del debate, Velázquez ha aprovechado para pedir explicaciones a Tolón sobre las informaciones aparecidas este lunes en diversos medios sobre el alquiler de su vivienda de protección oficial.

"Lo que esperamos es que esto se pueda justificar, se pueda explicar. En caso de confirmarse esta noticia y que no tenga ninguna explicación, las consecuencias, evidentemente, tienen que ser graves", ha apuntado.

Unas explicaciones que Tolón ha ofrecido alegando que su vivienda está alquilada "previa comunicación a la administración competente y de acuerdo con los informes jurídicos" solicitados.

"Mi vivienda se lleva declarando en todas las declaraciones de la Renta y de bienes desde el momento de la compra. No manipule usted porque aquí no hay ocultación y tengo el informe jurídico", ha reiterado.

ASUNTOS SOCIALES

En el segundo bloque, dedicado a las políticas sociales, Ávila ha rechazado "embarrar el terreno" y ha querido exponer los compromisos de Frente Amplio, entre los que están su apuesta por una educación "laica y de calidad" con comedores escolares gratuitos, la subida de las pensiones hasta que "todas" alcancen el Salario Mínimo Interprofesional y la jubilación a los 65 años y no a los 67, con un adelanto a los 60 en caso de profesiones con mayor penosidad como la construcción, la limpieza, la ayuda a domicilio o las camareras de piso.

Unos compromisos que, ha reconocido, necesitan aumentar la inversión a través de una recaudación en la que, ha dicho, quienes más tienen deben aportar más "de una dichosa vez".

De su lado, Mariscal ha asegurado que en la provincia de Toledo "cada vez hay más robos, más ocupaciones y más violaciones" y ha defendido que Vox tiene "el programa social más completo de la democracia" porque incluye el concepto de prioridad nacional.

Mientras, Velázquez ha criticado al Gobierno por "utilizar políticas hipócritas y cínicas" en materia de igualdad y ha considerado que debería pedir perdón; a lo que ha unido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado "la peor ley de educación de nuestra democracia", algo que ha justificado en los últimos datos del Informe PISA, "peores que nunca".

Sin embargo, Tolón, actual ministra de Educación, se ha defendido mostrándose "muy orgullosa" de datos como tener "la mayor inversión para becas de la historia de la democracia", con 2.600 millones para más de un millón de alumnos y "un 83% más que cuando gobernaba el PP".

Igualmente y bajando a nivel provincial, ha destacado que en Toledo se han creado 1.300 plazas para niños de 0 a 3 años, avanzando también que el Consejo de Ministros aprobará, antes de las elecciones, la limitación de ratios para este rango de edad.

APUESTAS PARA LA PROVINCIA

En el tercer bloque del debate, que ha versado sobre cuestiones provinciales, Mariscal ha considerado "fundamental" poner en marcha un plan de infraestructuras recordando que, en el caso de Toledo, hay cuestiones como las de la A-40 entre Toledo y Ocaña, de la que "no hay ni un kilómetro construido", o el AVE a Extremadura, que "sigue sin terminarse después de más de 30 años".

También ha apostado por la creación de una tarjeta sanitaria única, apuntando que "hay algunas personas que viven en el norte de Toledo que tienen un hospital a 20 minutos, por ejemplo en Parla, y sin embargo se tienen que ir hasta el hospital de Toledo tardando el triple".

Ávila ha hecho referencia también a esa misma zona, la de la Sagra, de la que ha dicho que es "un caos" ya que ha recibido a "cientos, miles de familias" que han sido "expulsadas" de Madrid "porque se hacía imposible acceder a una vivienda" y, sin embargo, carece de "falta de infraestructuras y falta de previsión".

"Y mientras tanto, tenemos autopistas de peaje rescatadas porque no daban los beneficios suficientes a las empresas que las gestionaban y todavía los ciudadanos tenemos que estar pagando un canon", ha criticado.

Velázquez, de su lado, ha resumido los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez en "parálisis, inacción, falta de explicaciones y mentiras" en lo que se refiere a la provincia de Toledo.

Frente a ello, ha defendido un AVE Madrid-Lisboa "con parada en Toledo y en Talavera, la autovía entre Toledo y Ciudad Real "prometida hace muchos años" y "por supuesto" el tercer carril en la A-42 y la A-5, "completamente necesario para mejorar la movilidad" entre la provincia y Madrid.

Por contra, Tolón ha considerado que en estos ocho años se han conseguido "muchísimos proyectos" tanto en la ciudad como en la provincia, muchos de ellos llevados a cabo por los ayuntamientos "pero con dinero del Gobierno de España".

Además, ha afirmado que van a seguir trabajando en el AVE, y en el tercer carril, del que ha dicho que "en los próximos meses" se verán "todas las actuaciones que se están haciendo".