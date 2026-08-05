La Tómbola de Cáritas de Albacete rifará desde este jueves 180.000 premios directos

Presentación de la 74º edición de la Tómbola de Cáritas de la Feria de Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Tómbola de Cáritas volverá a abrir sus puertas el este jueves, 6 de agosto, a las 20.00 horas, en el Paseo de la Feria. Este año se pondrán a la venta 801.232 papeletas, unos 65.000 más que el pasado año, y ofrecerá 180.000 premios directos.

Con más de siete décadas de historia, la Tómbola afronta este año una edición marcada por el crecimiento, la participación y el inicio de la cuenta atrás hacia un aniversario muy especial: en 2027 cumplirá 75 años, informa la entidad diocesana.

El secretario general de Cáritas Diocesana de Albacete, Antonio García Blanquer, ha presentado las principales novedades de la edición, acompañado por el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, el responsable de Relaciones Institucionales de Globalcaja, Antonio González, y el delegado episcopal de Cáritas, José Antonio Abellán.

Durante su intervención, Antonio García ha recordado que la Tómbola nació hace más de siete décadas para financiar la construcción de unas viviendas sociales promovidas por el Obispado y que desde entonces, siguiendo esa línea de Misión Diocesana, ha evolucionado hasta convertirse en una de las principales fuentes de financiación de la acción social de Cáritas.

"Cada boleto que abrimos es una semilla de ilusión, de dignidad y de esperanza para muchas familias que necesitan volver a empezar", ha señalado el secretario general.

MÁS DE 800.000 PAPELETAS

La respuesta de la ciudadanía durante la pasada edición, en la que se agotaron todas las papeletas antes del final de la Feria, ha llevado a Cáritas a ampliar el número de boletos. Este año se pondrán a la venta 801.232 papeletas, unos 65.000 más que el pasado año.

La Tómbola ofrecerá este año 180.000 premios directos y distintas modalidades de participación, entre ellas los tradicionales premios reuniendo la palabra 'Cáritas', las estancias en casas rurales y los dos sorteos ordinarios y el extraordinario, que tendrá como premios, un Fiat 500 Hybrid y un viaje a Roma para dos personas, que se celebrarán en el transcurso de la Feria de Albacete Entre las novedades de este año figura una nueva modalidad de premios de la mano de la empresa albaceteña Arcos.

Quienes reúnan siete boletos de este patrocinador podrán conseguir un estuche con dos cuchillos de la marca. "Es un ejemplo de cómo las empresas de nuestra tierra se implican en un proyecto que ya forma parte del patrimonio sentimental de Albacete", ha destacado Antonio García, quien ha agradecido también el respaldo que un año más presta Globalcaja, patrocinando la impresión de los boletos y manteniendo su compromiso con este proyecto, y del Ayuntamiento de Albacete.

75 ANIVERSARIO

La edición de este año supone también el inicio de la preparación de una efeméride muy significativa. En 2027 la Tómbola de Cáritas celebrará 75 años, un aniversario que la entidad quiere convertir en una celebración de toda la ciudad.

Por ello, Cáritas ha realizado un doble llamamiento. Por un lado, ha invitado al tejido empresarial a sumarse a esta conmemoración aportando productos, patrocinando premios, compartiendo iniciativas o poniendo el talento de cada empresa al servicio de este proyecto.

Por otro lado, el secretario general de Cáritas ha pedido la colaboración a toda la ciudadanía para recopilar fotografías antiguas, recuerdos, documentos y anécdotas que ayuden a construir el 'Mosaico de la memoria' de la Tómbola.

Todo el material podrá enviarse al correo tombola@caritasalbacete.org o a través del formulario disponible en www.caritasalbacete.org, o en la sede de Cáritas, en Plaza de los Molino 3.

ALIANZAS

Por su parte, Antonio González, responsable de Relaciones Institucionales de Globalcaja, ha reafirmado el compromiso de la entidad con esta iniciativa.

"La Tómbola de Cáritas representa los valores que compartimos: el compromiso con la sociedad y la cercanía con el territorio. Es un orgullo seguir colaborando en un proyecto que supone apostar por las personas y ofrecerles una vida mejor".

Mientras, el alcalde, Manuel Serrano, ha mostrado un profundo agradecimiento a toda la ciudadanía por su solidaridad; a las empresas colaboradoras, cuya implicación hace posible que esta Tómbola siga creciendo; a las instituciones públicas, por su apoyo constante; y, muy especialmente, a los voluntarios y voluntarias de Cáritas que con su tiempo, su entrega y su ilusión hacen posible que cada edición sea un éxito, asegurado que "Albacete tiene alma y corazón porque una ciudad que cuida y ayuda a su gente es una ciudad mejor para vivir".

Serrano, según informa el Consistorio, ha destacado que más de 300 personas voluntarias participan en esta iniciativa desde su apertura y que, además, durante estos días se contratará a 17 personas, subrayando que detrás de cada boleto hay empleo, esperanza, futuro y oportunidades.