Tomelloso avanza en su Plan de Sostenibilidad Turística para crear recursos, diversificar oferta y ser destino innovador

1100764.1.260.149.20260630213727 Archivo - Tomelloso avanza en su Plan de Sostenibilidad Turística par crear recursos, diversificar oferta y ser destino innovador - AYTO TOMELLOSO - Archivo

CIUDAD REAL 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la localidad ciudadrealeña de Tomelloso, que está finalizando, ha marcando un antes y un después en la forma de entender el turismo en el municipio y con una inversión de 2,4 millones de euros pretende crear nuevos recursos, diversificar la oferta y posicionar a la localidad como uno de los destinos de interior más innovadores de España.

El municipio ha pasado de desarrollar actuaciones puntuales a ejecutar una estrategia global que diversifica la oferta y crea nuevos recursos turísticos con el fin de ampliar el concepto tradicional de turismo para construir un modelo mucho más completo, donde cultura, literatura, patrimonio, gastronomía, innovación, sostenibilidad y tecnología se convierten en ejes complementarios de un mismo proyecto de ciudad.

Uno de los principales cambios ha sido la apuesta por el turismo cultural y literario. La creación de la futura Casa de las Artes y las Letras de La Mancha permitirá convertir el legado intelectual y artístico de Tomelloso en un nuevo atractivo turístico. A ello se suma la recuperación y difusión de figuras como Francisco García Pavón, Antonio López Torres, Eladio Cabañero o Félix Grande, reforzando la identidad cultural de una ciudad que aspira a convertirse en referencia nacional del turismo literario.

La concejal de Cultura, Inés Losa, ha destacado que este espacio nace para rendir un homenaje tanto a los creadores y a los literatos "más ilustres" de Tomelloso, en un año muy especial como este 2026 en el que se cumple en la 75 edición de la Fiesta de las Letras.

"Calma pretende ser ese hogar que le brinde Tomelloso una casa que no pretende ser un museo cerrado sino que pretende ser una casa abierta en donde tengan cabida no solamente los legados de quienes nos precedieron, sino que también esté abierta a todos los creadores y a todos los escritores y poetas del municipio", ha señalado.

APUESTA POR LAS AUTOCARAVANAS

Otra de las grandes novedades es la apuesta por el creciente turismo itinerante. Así, la futura área de autocaravanas, concebida como una de las más modernas de España, abrirá Tomelloso a un segmento turístico en plena expansión en Europa, incorporando servicios inteligentes, sostenibilidad energética, recarga para vehículos eléctricos, conexión con rutas cicloturistas y una ubicación estratégica en el centro peninsular. Este proyecto permitirá atraer visitantes durante todo el año y reforzar el comercio y la hostelería local.

El concejal de Urbanismo, Benjamín de Sebastián, ha destacado que este área consiste en un parquin de autocaravanas con 13 plazas, una de ellas para personas con movilidad reducida y otra plaza que también permite la recarga de vehículos eléctricos Será autosuficiente mediante la instalación de pérgolas fotovoltaicas.

Contará con una inversión de 240.000 euros y se sitúa en lo que el edil ha considerado un sitio "privilegiado para el turismo", como es la avenida Juan Carlos I de Tomelloso donde el sector terciario ocupa prácticamente todas las parcelas con multitud de hostelería.

El Plan también ha situado al Mercado de Abastos en el centro de la estrategia turística. Las inversiones destinadas a su modernización y mejora energética persiguen consolidarlo como un espacio donde comercio de proximidad, gastronomía, producto local y experiencia turística convivan en un mismo entorno, reforzando su papel como escaparate de la identidad manchega.

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tomelloso y concejala de Régimen Interior y de Recursos Humanos, Eloisa Perales, ha apuntado que la rehabilitación de la cueva del mercado viene a completar toda la oferta cultural y gastronómica que se encuentra en la parte de arriba del mismo.

"Con el PSTD lo que hemos hecho ha sido una rehabilitación de esta cueva que estaba completamente en desuso, se ha dejado diáfana y se ha mantenido su esencia", ha indicado, para señalar que se va a destinar a actividades complementarias como catas de vinos, conciertos, presentaciones o exposiciones de todo tipo.

MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS

La modernización alcanza igualmente a los espacios museísticos. El Ayuntamiento ha impulsado una renovación de la marca y la experiencia de los museos de Tomelloso, incorporando nuevos contenidos interpretativos, recursos audiovisuales, tecnologías inmersivas y herramientas digitales que permitirán ofrecer una experiencia mucho más atractiva y adaptada a los visitantes del siglo XXI.

Precisamente, la transición digital ha sido uno de los grandes pilares del PSTD. Así, se ha llevado a cabo la digitalización del patrimonio, el desarrollo de experiencias inmersivas, la señalización inteligente, la promoción turística mediante contenidos digitales y la incorporación de tecnologías aplicadas a la interpretación cultural.

La concejala de Régimen Interior y de Recursos Humanos ha explicado que con el proyecto 'Tomelloso 500 años de historia' se van a poder conocer cómo eran los orígenes y cómo fue la evolución del municipio a través de sus edificios más emblemáticos como el Ayuntamiento, la Posada de los Portales, la Parroquia de la Asunción o el Casino de San Fernando, "todo ello contado de una forma muy atractiva con gafas de realidad".

El Plan también ha fortalecido la principal seña de identidad de Tomelloso como es el vino y la gastronomía. Las actuaciones desarrolladas han impulsado el enoturismo con la valorización de las cuevas-bodega, la interpretación del patrimonio vitivinícola, la mejora de la Ruta de las Bodegas y la promoción de una oferta gastronómica vinculada al producto local, generando nuevas oportunidades para bodegas, restaurantes y productores.

A todo ello se suma el trabajo realizado para reforzar los grandes acontecimientos identitarios del municipio o las inversiones en microclimas urbanos, movilidad sostenible, accesibilidad, patrimonio, eficiencia energética, espacios públicos y nuevos equipamientos.

"Desde el Ayuntamiento de Tomelloso teníamos muy claro que el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino tenía que servir para cambiar y potenciar la visión que tienen esos potenciales turistas de la localidad", ha afirmado el alcalde, Javier Navarro, para quien con este plan el municipio tiene la intención de generar "las oportunidades, los motivos y la capacidad de albergar nuevos turistas".